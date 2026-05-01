Lưu ý hộ kinh doanh lập bảng kê tồn kho để xác định thu nhập chịu thuế

Ông Trần Minh Đức (trú TP.HCM) chuyên kinh doanh quần áo nam trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán. Hàng hóa được mua tại các chợ, xưởng trong nước.

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, ông Đức cho biết, trước năm 2025, ông nộp thuế theo phương pháp kê khai với thuế suất thuế giá trị gia tăng 1% và thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,5%; không lấy hóa đơn đầu vào khi mua hàng.

Để bảo đảm quyền lợi trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2026, hộ kinh doanh phải lập, gửi bảng kê hàng tồn kho cùng tờ khai thuế của quý 1 tới cơ quan thuế ẢNH: TN

Đến năm 2026, ông có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng nên phải kê khai theo phương pháp: thuế thu nhập cá nhân = thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) x 17%.

Ông Đức hỏi, chi phí khi mua hàng của ông trước năm 2025 phải xử lý thế nào để được trừ khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 14 TP.HCM cho biết, trường hợp ông Đức kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm trở lên trong năm 2026 và sàn thương mại điện tử đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thì ông không phải thực hiện kê khai thuế.

Tuy nhiên, ông Đức phải thực hiện tổng hợp doanh thu năm 2026 để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thu nhập tính thuế x thuế suất.

Để bảo đảm quyền lợi trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026, ông Đức phải lập và gửi bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị (quy định tại khoản 4 điều 18 Nghị định 68/2026/NĐ-CP) theo mẫu số 01/BK-IITK (kèm Thông tư 18/2026/TT-BTC) cùng tờ khai thuế của quý 1 bằng phương thức điện tử (hạn nộp tờ khai thuế quý 1 là ngày 4.5).

Bảng kê này sẽ là căn cứ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong 2026.

Trường hợp có nội dung nào chưa rõ, ông Đức có thể liên hệ Thuế cơ sở 14 TP.HCM (Tổ Quản lý hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1) để được hướng dẫn thêm.

Các cơ sở Thuế cơ sở 14 TP.HCM căn cứ để đưa ra hướng dẫn như trên là Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.