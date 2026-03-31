Hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho

Theo cơ quan thuế nhiều địa phương, điển hình như Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, Thuế cơ sở 2 tỉnh Sơn La, ngày 20.4 tới là hạn chót hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) đang hoạt động, có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong tháng 4 có nhiều mốc thời gian quan trọng hộ kinh doanh cần lưu ý

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo doanh thu): hạn chót phải thông báo số tài khoản, nộp tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD quý 1/2026) tới cơ quan thuế là ngày 30.4.

Ngày 30.4 cũng là hạn chót mà nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 - 50 tỉ đồng hoặc từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng (nộp thuế theo thu nhập tính thuế) phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho (Mẫu 01/BK-HTK), tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - quý 1/2026) tới cơ quan thuế.

Nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho, tờ khai thuế (Mẫu 01/CNKD - tháng 1, 2, 3 năm 2026) tới cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20.4.

Với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sẽ gửi thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử kèm theo hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Các cơ quan thuế lưu ý, hộ kinh doanh phải thông báo đầy đủ tất cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh, cần triển khai đúng hạn để tránh bị xử phạt. Tài khoản ngân hàng sử dụng trong kinh doanh phải đứng tên hộ kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh theo giấy đăng ký hộ kinh doanh.

Không thông báo số tài khoản có thể bị phạt tối đa 8 triệu đồng

Nếu quá thời hạn, hộ kinh doanh vẫn chưa tiến hành thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH kế toán thuế Keytas, nhấn mạnh, hộ có thể sẽ phải đối mặt với các mức phạt vi phạm hành chính, quy định rõ tại Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi điều 19 tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Nếu không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản cho cơ quan thuế, hộ kinh doanh có thể bị phạt tối đa 8 triệu đồng

Theo đó, hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế có thể bị phạt tiền từ 10 - 16 triệu đồng.

"Theo quy định tại điều 5 và điều 7 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt tiền đối với hộ kinh doanh bằng một nửa mức phạt tiền áp dụng cho tổ chức. Ví dụ, nếu không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế, hộ kinh doanh có thể bị phạt tối đa 8 triệu đồng", ông Tuấn nói.

Vị chuyên gia cũng lưu ý thêm, kể cả cung cấp thông tin chậm hoặc cung cấp thông tin không chính xác cũng có thể bị phạt.

Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên bị phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng.

Hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế bị phạt tiền từ 6 - 10 triệu đồng…

Như vậy, cùng các hành vi vi phạm nêu trên, hộ kinh doanh có thể bị phạt tối đa lần lượt là 3 triệu đồng và 5 triệu đồng.