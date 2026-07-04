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Xem nhanh 20h ngày 4.7: Công an Đắk Lắk tìm nghi phạm vụ bắn người | Shark Bình rửa tiền 318 tỉ cho Mr.Pips
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Xem nhanh 20h ngày 4.7: Công an Đắk Lắk tìm nghi phạm vụ bắn người | Shark Bình rửa tiền 318 tỉ cho Mr.Pips

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‘Xem nhanh 20h’ ngày 4.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Công an phát thông tin tìm nghi phạm; Shark Bình rửa tiền cho 'siêu lừa' Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Công an phát thông tin tìm nghi phạm

Ngày 4.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ bắn chết người xảy ra vào ngày 2.7 tại khu vực trước nhà số 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột).

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông H.H.H (47 tuổi, ở xã Ea Knốp) tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk Công an phát thông tin tìm nghi phạm

Theo ghi nhận ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64 m đến 1,70 m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Shark Bình rửa tiền cho 'siêu lừa' Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do "siêu lừa" Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM).

Trong bản kết luận bổ sung dài gần 650 trang, cảnh sát đề nghị truy tố 188 người, tăng 113 người so với kết luận trước đó và Mr.Pips bị đề nghị 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng rửa tiền. "Siêu lừa" này bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu với số vụ lừa đảo lên tới 920 vụ (kết luận trước 738 vụ) và chiếm đoạt số tiền gần 1.600 tỉ đồng (kết luận trước hơn 1.300 tỉ đồng).

Shark Bình rửa tiền cho 'siêu lừa' Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng

Công an Hà Nội cũng làm rõ số tiền ông Nguyễn Hòa Bình (được biết đến là Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng đã "rửa" cho đường dây lừa đảo số tiền lên tới 318 tỉ đồng. Từ đó đề nghị truy tố ông Bình về tội rửa tiền.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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