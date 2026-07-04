Vụ ‘siêu lừa’ Mr.Pips: Đề nghị truy tố thêm 113 người

Thêm 113 người bị đề nghị truy tố

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án do "siêu lừa" Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, trú Hưng Yên) điều hành.

Trong vụ án, Nam và Ngọ cùng bị đề nghị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị can Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) cũng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Mr.Pips tức Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Công an Hà Nội cũng đề nghị truy tố 185 người khác ở các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong bản kết luận lần đầu, Công an Hà Nội chỉ đề nghị truy tố 75 bị can, ở lần bổ sung này đã nâng lên tới 188 người. Bản kết luận điều tra cũng dài tới gần 650 trang.

Theo kết luận, năm 2018, Nam quen Isik Uran (42 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả 2 sau đó thống nhất để Uran lập, quản lý các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, các trang web này không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web là chuyển tiền cho người quản lý web.

Uran còn hướng dẫn Nam mô hình hoạt động tại Việt Nam. Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, trú TP.HCM) sau đó sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran để học hỏi. Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên và giao cho Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.

Bị can Lê Khắc Ngọ ẢNH: MXH

Năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng lĩnh vực tele maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), tele sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex... nhằm lôi kéo bị hại đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cáo buộc Nam đã bàn bạc với Isik Uran để lập 36 trang web, chỉ đạo mở các công ty ma để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Ngoài ra, Nam còn thuê văn phòng trên cả nước để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mua hàng trăm miếng vàng, hàng chục bất động sản để rửa tiền

Công an Hà Nội kết luận Nam có vai trò cầm đầu, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo (kết luận trước đó 738 vụ) với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỉ đồng (kết luận trước đó là 1.301 tỉ đồng).

Để hợp thức hóa tiền lừa đảo, Nam đã mua 32 bất động sản và dùng 141 tỉ đồng để mua vàng, đổi hơn 1,7 triệu USD cùng hơn 1 triệu đô la Singapore.

Tài sản thu giữ của các bị can ẢNH: T.A

Đối với Lê Khắc Ngọ, cảnh sát xác định năm 2019, bị can này đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam. Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng để dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cáo buộc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo (kết luận trước 180 vụ) và chiếm đoạt hơn 344 tỉ đồng (kết luận trước 216 tỉ đồng).

Ngọ cũng mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng để rửa tiền phạm tội mà có.