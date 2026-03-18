Biết con bị bắt, bố mẹ của Mr.Pips tẩu tán tài sản, ‘chạy’ tâm thần cho con

Trong bản kết luận mới ban hành, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo do Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú TP.HCM) cầm đầu.

Nam bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Công an Hà Nội cáo buộc Nam đã lừa đảo 738 vụ với tổng số 1.301 tỉ đồng.

Bị can Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Bố, mẹ và bạn gái của Nam là ông Phó Đức Thắng (58 tuổi, trú TP.HCM), bà Lê Thị Liễu (57 tuổi, trú TP.HCM) và Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú Tây Ninh) cùng bị đề nghị tội rửa tiền.

Mua vàng, USD mang gửi để tẩu tán tài sản

Theo kết luận, để che giấu một phần số tiền phạm tội mà có, tháng 10.2021, Nam chỉ đạo bạn gái gọi ông Thắng nhờ tìm người đứng tên công ty để mua, bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cạnh đó, ông Thắng, bà Liễu và Tâm còn được Nam nhờ đứng tên nhiều bất động sản.

Ngày 31.10.2024, biết Nam bị bắt, do sợ bị thu giữ tiền của Nam trong các tài khoản, bố mẹ Nam đã rút tiền ra để mua vàng, USD và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, trong ngày 31.10.2024, ông Thắng rút 115 tỉ đồng ở nhiều tài khoản tiết kiệm. Số tiền này, ông Thắng mang gửi cháu ruột 45 tỉ đồng, gửi nhân viên làm cùng cơ quan 20 tỉ đồng, gửi em đồng hao 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Liễu cũng đi rút 50 tỉ đồng ở 2 ngân hàng. Sau khi rút, bà Liễu mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC rồi cùng số tiền, vàng có sẵn trong nhà cho vào 2 balo, 1 vali đều có khóa mã số.

Bà Liễu mang chiếc vali đựng tiền và 240 miếng vàng SJC đi gửi nhà cháu ruột ông Thắng tại TP.Bà Rịa (cũ). Còn 2 chiếc balo chứa 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 137 miếng vàng đi gửi cháu của ông Thắng.

Cạnh đó, bà Liễu nhờ mẹ đẻ mình đi cùng ra ngân hàng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên mẹ với tổng số tiền 15 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, dì ruột Nam) cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền và trốn thuế do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỉ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.

Phó Đức Tuấn (41 tuổi), một họ hàng của Nam cũng bị cáo buộc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, khi biết Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỉ đồng.

Chạy bệnh án tâm thần cho "siêu lừa" nhưng lại bị lừa

Theo kết luận, biết con bị bắt, tháng 10.2024, ông Thắng nhờ Tuấn thuê luật sư bào chữa cho Nam, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Đầu tháng 11.2024, ông Thắng được Tuấn dẫn đi ăn tối với Nguyễn Đăng Quang (46 tuổi, là em đồng hao với Tuấn). Trong bữa cơm, ông Thắng nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho con được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Nghe vậy, Quang nói có thể giúp được việc này và trao đổi số điện thoại với ông Thắng.

Hôm sau, ông Thắng chuyển cho Tuấn 7 tỉ đồng nhờ giữ hộ và dùng để "lo" thăm nuôi, tiếp tế cho Nam ở trong trại giam và khắc phục hậu quả sau này. Tuy nhiên, khi cảnh sát thu hồi số tiền này, Tuấn đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay tiền nhằm che giấu, không để công an thu giữ.

Về phía Quang, sau khi được Tuấn giới thiệu, ông Thắng nhờ Quang tìm hiểu thông tin đến vụ án và tìm mối quan hệ để Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.

Quang sau đó nói chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương khoảng 2,57 tỉ đồng) để dùng đi "quan hệ". Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Quang lại dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và gửi 1,3 tỉ đồng cho một người ở Hà Nội cầm hộ.

Quang bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.