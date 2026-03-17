TP.HCM: Khởi tố chủ cơ sở khám chữa bệnh 'chui' giả danh bác sĩ lừa đảo khách hàng tiền tỉ

Ngày 17.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01 - Công an TP.HCM) cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một cơ sở hoạt động khám chữa bệnh "chui", giả danh bác sĩ để điều trị bệnh về tóc và da đầu, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Thị Xuân ẢNH: THANH TUYỀN

Trước đó, vào tháng 11.2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Y tế TP.HCM bất ngờ kiểm tra cơ sở này. Dù bà Trần Thị Xuân (32 tuổi) đứng tên chủ hộ kinh doanh, nhưng kết quả điều tra xác định chủ thực sự đứng sau điều hành là Lê Thị Thanh Giang (25 tuổi).

Để lừa đảo khách hàng, chủ cơ sở BN Center liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên Facebook, tự nhận là cơ sở y tế chuyên khoa điều trị các bệnh về tóc và da đầu. Các đối tượng tung hô có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại để thu hút người bệnh. Tuy nhiên, sự thật là cơ sở này chưa từng được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hay xác nhận nội dung quảng cáo.

Đáng nói, cơ sở BN Center hoàn toàn không có kỹ thuật viên y tế. Khi khách hàng đến, các đối tượng ngang nhiên giả danh bác sĩ, trợ lý bác sĩ để trực tiếp can thiệp, điều trị và thu tiền.

Bị can Lê Thị Thanh Giang là chủ điều hành thực sự cơ sở nói trên ẢNH: HOÀNG HUY

Tính đến nay, đã có ít nhất 50 nạn nhân đến cơ sở này "chữa bệnh" và thanh toán tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Sau khi tốn nhiều tiền mà bệnh không giảm như cơ sở cam kết, các nạn nhân đã đồng loạt gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đồng thời, công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ khám chữa bệnh 'chui', giả danh bác sĩ lừa đảo khách hàng đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng, truy quét các đối tượng liên quan, khẩn trương thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt để trả lại cho người dân.