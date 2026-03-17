Công an TP.HCM có 2 thủ trưởng cơ quan điều tra mới

Ngọc Lê
17/03/2026 19:52 GMT+7

Chiều 17.3, Công an TP.HCM công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đối với đại tá Bùi Thanh Trực và chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với thượng tá Nguyễn Thành Hưng.

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM đã công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó giám đốc Công an TP.HCM giữ chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Hai Phó giám đốc Công an TP.HCM nhận quyết định bổ nhiệm chức danh mới

Buổi lễ do trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì. Tham dự có ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp TP.HCM, gồm: Viện KSND, TAND và Cục Thi hành án dân sự.

Phát biểu giao nhiệm vụ, trung tướng Mai Hoàng khẳng định việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với đại tá Bùi Thanh Trực và thượng tá Nguyễn Thành Hưng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng chúc mừng đại tá Bùi Thanh Trực và thượng tá Nguyễn Thành Hưng đã được tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng và nhân dân.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngày càng cao, đòi hỏi sự quyết liệt, bản lĩnh và sắc bén hơn nữa của cơ quan điều tra.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ

Trên cương vị mới, trung tướng Mai Hoàng đề nghị 2 tân thủ trưởng cơ quan điều tra phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật và phát huy vai trò người đứng đầu để trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của hệ thống lực lượng.

Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ sự tin tưởng với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, đại tá Bùi Thanh Trực và thượng tá Nguyễn Thành Hưng sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên cho TP.HCM và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (44 tuổi, quê TP.Hà Nội) có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an tỉnh Đồng Nai; thời gian công tác tại Công an TP.HCM thượng tá Hưng giữ chức vụ Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM; rồi giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Còn đại tá Bùi Thanh Trực trước khi giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM từng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bình Dương), Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Giám đốc Công an TP.HCM trung tướng Mai Hoàng phát lệnh ra quân cao điểm phòng chống tội phạm

