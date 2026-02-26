Ngày 26.2, tại nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở xã Đất Đỏ, TP.HCM, Công an TP.HCM chức lễ phát động và chuỗi hoạt động hưởng ứng "Tết trồng cây" Xuân Bính Ngọ 2026. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.

Ban giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Đảng ủy xã Đất Đỏ chụp hình lưu niệm bên cây xanh trồng tại nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại lễ phát động, đoàn công tác Công an TP.HCM tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, trồng mới cây xanh bóng mát tại khuôn viên nhà lưu niệm.

Dịp này, Ban giám đốc Công an TP.HCM trao tặng cây giống cẩm lai cho Công an các phường, xã Đất Đỏ, Phước Hải, Long Điền, Long Hải, Bà Rịa, Tam Long, Long Hương, Hồ Tràm và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Trung tướng Mai Hoàng tặng cây giống cẩm lai cho công an các xã, phường ẢNH: NGUYỄN LONG

Cẩm lai là một loài cây gỗ quý đặc trưng của vùng đất này. Sức sống mãnh liệt, rễ bám sâu vào nền đất đỏ kiên cường của cây cẩm lai cũng chính là biểu tượng cho tinh thần kiên trung, bền bỉ và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người chiến sĩ công an nhân dân.

Đây là một món quà thiết thực, gửi gắm hy vọng về một môi trường làm việc, học tập tươi mới, trong lành và tràn đầy sức sống.

Trung tướng Mai Hoàng cùng Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ Đỗ Thị Hồng tưới nước cho cây mới trồng ẢNH: NGUYỄN LONG

Ngay sau lễ phát động, dưới sự chủ trì trực tiếp của các Phó giám đốc Công an TP.HCM, 9 điểm cầu khác hưởng ứng đồng loạt ra quân trồng mới từ 50 - 100 cây lâu năm (sao, dầu, giáng hương…) tại khuôn viên trụ sở.

Chuỗi hoạt động ra quân này không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mà còn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng Công an TP.HCM trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố.