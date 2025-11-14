Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã phối hợp với cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm. Công an Hà Nội cũng đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ các đối tượng về nước.



Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ẢNH: ANTĐ

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Mr.Pips Phó Đức Nam và Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu, lần đầu tiên Việt Nam triệt phá "trọn vẹn" một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỉ đồng.

Lừa sạch tiền rồi chặn liên lạc

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP.Phnom Penh (Campuchia).

Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, TP.Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Trong đó có một công ty tại TP.HCM làm bình phong và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

Đã bắt được Mr.Hunter, đồng phạm của Mr.Pips

Bị can Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Công an TP.Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...

Bị can Lê Khắc Ngọ ẢNH: FBBC

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của ổ nhóm này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để gỡ lại. Khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.