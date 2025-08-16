Interpol Việt Nam dẫn độ vợ Mr.Hunter về nước

Trong vụ án liên quan đến vụ lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng do Mr.Pips ( tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, tức trú Q.Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội) cầm đầu, Công an Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 bị can đang bị truy nã quốc tế, trong đó có Mr.Hunter.

Ngô Thị Thêu (trái) tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bộ Công an cho hay, theo đề nghị của Công an Hà Nội (đơn vị thụ lý vụ án), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng Interpol Việt Nam) đã đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Ngô Thị Thêu (30 tuổi, vợ Mr.Hunter) về tội không tố giác tội phạm.

Đồng thời, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao Ngô Thị Thêu cho cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22.5 vừa qua, cảnh sát Thái Lan phát hiện Thêu đang cư trú trái phép trên lãnh thổ, đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định và bắt giữ.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14.8, tổ công tác của Interpol Việt Nam và Công an Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn độ Thêu từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 15.8.

Bộ Công an cho hay, quá trình tiếp nhận, dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ và đối ngoại theo đúng các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan.