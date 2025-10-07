Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 6.10.2025, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Hà Nội; đang bỏ trốn) cầm đầu.

Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của bị can Nam và thu hồi theo quy định.