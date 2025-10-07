Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài
Video Thời sự

Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/10/2025 07:16 GMT+7

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) có khối tài sản cực 'khủng' ở các nước Dubai, Singapore, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều 6.10.2025, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Hà Nội; đang bỏ trốn) cầm đầu.

Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của bị can Nam và thu hồi theo quy định.

Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài- Ảnh 1.

Bị can Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn

ẢNH: FBNV

Mr.Pips Mr Pips Mr Hunter Phó Đức Nam Lê Khắc Ngọ lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản
