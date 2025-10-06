Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bộ Công an thưởng tiền và xe máy cho 5 người có tin tố giác tội phạm

Hoàng Giáp
06/10/2025 23:16 GMT+7

Bộ Công an vừa trao thưởng tiền và xe máy cho 5 người dân tại Đồng Nai có nguồn tin tố giác tội phạm hỗ trợ phá vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau (là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tỉnh Đồng Nai.

Ngày 6.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, có 5 công dân đã được Bộ Công an trao thưởng mỗi người 5 triệu đồng và 1 chiếc xe máy vì đã tham gia, hỗ trợ phá án bằng những nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau.

Theo đó, tại hội nghị báo cáo nhanh kết quả đấu tranh chuyên án 1025G và trao thưởng đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai, diễn ra chiều 6.10, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 5 công dân có thành tích tham gia, hỗ trợ phá án và cung cấp tin báo tố giác tội phạm. Mỗi công dân được nhận phần thưởng 5 triệu đồng và 1 xe máy Honda Wave RSX.

Bộ Công an thưởng tiền và xe máy cho 5 người có tin tố giác tội phạm - Ảnh 1.

5 người dân tại Đồng Nai được Bộ Công an trao thưởng 5 triệu đồng tiền mặt và xe máy khi có tin báo tố giác tội phạm

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Bộ Công an cũng trao thưởng cho 5 tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Đăk Nhau và phường Phước Bình mỗi người 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã quyết định trao thưởng đột xuất cho 17 đơn vị thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp tham gia phá án và hỗ trợ phá án  với mức tặng thưởng từ 10 - 20 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai trao thưởng 500 triệu đồng cho Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá án.

Bộ Công an thưởng tiền và xe máy cho 5 người có tin tố giác tội phạm - Ảnh 2.

UBND tỉnh Đồng Nai trao thưởng 500 triệu đồng cho Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá án

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đưa tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ). Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Bộ Công an thưởng tiền và xe máy cho 5 người có tin tố giác tội phạm - Ảnh 3.

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong quá trình truy xét, phá án, ngoài sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu thập hơn 50 nguồn tin của người dân cung cấp có giá trị, phục vụ công tác điều tra.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 5.10, các lực lượng phối hợp đã bắt giữ được Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai), thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng để điều tra làm rõ các hành vi giết người, cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

