Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành

Chiều 5.10, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, căn nhà nơi 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai) vẫn tràn ngập không khí xót thương của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Ơ) cho hay đã biết vợ chồng ông Đ.D.Th hơn 25 năm nay, từ khi 2 vợ chồng còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn nhưng không lấy lãi, sống không mất lòng ai.

Hình ảnh người đàn ông che kín mặt, cầm 1 vật giống súng, xuất hiện tại nhà nạn nhân ngày vụ án mạng xảy ra ẢNH: CẮT CLIP

"Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ", ông Hùng chia sẻ.

Cùng là người đã nhiều năm quen biết và quý trọng gia đình ông Th., ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau) cho biết thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Ngay cả con trai ông Khẩn là cháu Nguyễn Khánh H. (13 tuổi) cũng chơi thân với cháu Đ.T.T (nạn nhân tử vong - PV).

Người dân tiếc thương đưa tiễn 2 vợ chồng hiền lành, hay giúp đỡ người khác bị kẻ thủ ác sát hại ẢNH: CẮT CLIP

"Anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu Đ.T.T cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt Sting, C2 để con mang lên cho Đ.T.T uống vì bạn thích, mà tôi càng đau lòng hơn", anh Khẩn xúc động chia sẻ.

Căn nhà nạn nhân có địa hình hiểm trở, xung quanh ít người sinh sống ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Hơn ai hết, có lẽ nỗi đau lớn nhất chính là những người thân trong gia đình của vợ chồng ông Đ.D.Th., khi cùng lúc phải đón nhận 3 sự mất mát to lớn. Họ mong muốn cơ quan công an nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thắp nhang cho các nạn nhân vào chiều 5.10 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiều 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thắp nhang cho các nạn nhân. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Phía sau căn nhà là vực sâu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm khá xa khu dân cư. Phía trước là đồi cao, trồng cao su, phía sau nhà là vực sâu, địa hình hiểm trở.

Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh. Xung quanh bán kính căn nhà nạn nhân khoảng 150 m, chỉ có 1 vài căn nhà có người dân sinh sống.