Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/10/2025 18:40 GMT+7

Ngày 5.10, liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai, gia đình các nạn nhân đã tổ chức lễ an táng trong niềm tiếc thương của người thân, hàng xóm và láng giềng.

Chiều 5.10, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, căn nhà nơi 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đăk Nhau (thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai) vẫn tràn ngập không khí xót thương của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ở ấp 6, xã Đăk Ơ) cho hay đã biết vợ chồng ông Đ.D.Th hơn 25 năm nay, từ khi 2 vợ chồng còn khó khăn. 2 vợ chồng rất hiền lành, hay làm từ thiện, đã giúp đỡ cho nhiều người mượn tiền trong lúc khó khăn nhưng không lấy lãi, sống không mất lòng ai.

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông che kín mặt, cầm 1 vật giống súng, xuất hiện tại nhà nạn nhân ngày vụ án mạng xảy ra

ẢNH: CẮT CLIP

"Tôi là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi đã rất sốc và đau lòng. Không riêng gì tôi, bà con hàng xóm và người thân gia đình ông Th., cũng chỉ mong sao cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để 2 vợ chồng ông Th. và cháu trai được yên nghỉ", ông Hùng chia sẻ.

Cùng là người đã nhiều năm quen biết và quý trọng gia đình ông Th., ông Nguyễn Văn Khẩn (thôn 6, xã Đăk Nhau) cho biết thường xuyên lên nhà ông Th. chơi. Ngay cả con trai ông Khẩn là cháu Nguyễn Khánh H. (13 tuổi) cũng chơi thân với cháu Đ.T.T (nạn nhân tử vong - PV).

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 2.
Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 3.

Người dân tiếc thương đưa tiễn 2 vợ chồng hiền lành, hay giúp đỡ người khác bị kẻ thủ ác sát hại

ẢNH: CẮT CLIP

"Anh chị Th. hiền lành, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người dân sống xung quanh. Cháu Đ.T.T cũng rất ngoan, lễ phép, tuần nào cũng lên nhà tôi chơi với con trai tôi. Hôm qua tới giờ, con tôi cứ nói ba mua nước ngọt Sting, C2 để con mang lên cho Đ.T.T uống vì bạn thích, mà tôi càng đau lòng hơn", anh Khẩn xúc động chia sẻ.

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 4.

Căn nhà nạn nhân có địa hình hiểm trở, xung quanh ít người sinh sống

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Hơn ai hết, có lẽ nỗi đau lớn nhất chính là những người thân trong gia đình của vợ chồng ông Đ.D.Th., khi cùng lúc phải đón nhận 3 sự mất mát to lớn. Họ mong muốn cơ quan công an nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác.

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thắp nhang cho các nạn nhân vào chiều 5.10

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiều 5.10, thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến thắp nhang cho các nạn nhân. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Tiếc thương 2 vợ chồng hiền lành- Ảnh 6.

Phía sau căn nhà là vực sâu

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm khá xa khu dân cư. Phía trước là đồi cao, trồng cao su, phía sau nhà là vực sâu, địa hình hiểm trở. 

Căn nhà có 1 hầm xe, cạnh sân nhà có 1 nhà xưởng, sử dụng để kinh doanh. Xung quanh bán kính căn nhà nạn nhân khoảng 150 m, chỉ có 1 vài căn nhà có người dân sinh sống.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định, các nạn nhân tử vong do bị đạn bắn vào đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ án, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Tin liên quan

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Các nạn nhân bị bắn vào đầu

Liên quan đến vụ án mạng rúng động tại Đồng Nai khiến 3 người trong một gia đình tử vong, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định các nạn nhân tử vong do bị bắn vào đầu.

Đồng Nai: Điều tra nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Khám phá thêm chủ đề

3 người trong một gia đình tử vong Đồng Nai Kẻ thủ ác Điều Tra Nạn Nhân xã Đak Nhau Cục cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vợ chồng tử vong Vụ án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận