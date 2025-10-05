Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hà Nội triển khai điều tra về bệnh không lây nhiễm trong dân cư

Liên Châu
Liên Châu
05/10/2025 06:08 GMT+7

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ tháng 9 - 11.2025, trung tâm triển khai điều tra trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch, 3 nội dung điều tra gồm: thực trạng kiến thức, thực hành về bệnh không lây nhiễm và tỷ lệ mắc tăng huyết áp, đái tháo đường ở người dân từ 18 - 69 tuổi; năng lực sàng lọc, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường của cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên y tế; nguyên nhân tử vong tại cộng đồng dựa vào phỏng vấn người thân và hồ sơ bệnh án.

Quá trình thu thập thông tin sẽ bao gồm phỏng vấn, đo các chỉ số nhân trắc (chiều cao, cân nặng, vòng eo, vòng mông), đo huyết áp, xét nghiệm máu mao mạch, cũng như đánh giá năng lực sàng lọc, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường của cán bộ cộng tác viên, y tế thôn. Với các trường hợp tử vong, điều tra viên sẽ phỏng vấn người thân và tham khảo giấy chứng tử, hồ sơ y tế liên quan.

Hà Nội triển khai điều tra về bệnh không lây nhiễm trong dân cư - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ điều tra về bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng

ẢNH: LIÊN CHÂU

CDC Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên về kỹ năng phỏng vấn, quy trình điều tra, cách đo lường và xét nghiệm. Trạm y tế xã, phường phối hợp lập danh sách đối tượng, bố trí địa điểm khám sàng lọc, cử cán bộ y tế và cộng tác viên tham gia. Toàn bộ số liệu sau điều tra sẽ được CDC Hà Nội xử lý, phân tích và báo cáo nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn tiếp theo.

Việc triển khai các cuộc điều tra diện rộng sẽ giúp TP.Hà Nội có được bức tranh toàn diện về tình hình mắc bệnh, năng lực quản lý của y tế cơ sở, cũng như các nguyên nhân tử vong tại cộng đồng, từ đó đưa ra giải pháp thiết thực, sát thực tế để bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân. Khoảng 3.000 người dân từ 18 - 69 tuổi đang sinh sống tại Hà Nội ít nhất 12 tháng sẽ tham gia khảo sát về bệnh không lây nhiễm.

