Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Công an cung cấp hình ảnh liên quan

Ngày 4.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ giết người, cướp tài sản khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại thôn 6, xã Đăk Nhau.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3.10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh ở thôn 6, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường và phát hiện có 3 người đã tử vong, gồm: ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.).

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong với nhiều thương tích trên người, tài sản và vật dụng trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Camera ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông trùm kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân vào tối 2.10 ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Camera gia đình nạn nhân cũng ghi nhận có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, bao tay xuất hiện trong sân nhà.

Liên quan đến vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong, hiện Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương truy xét nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan công an.