Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 3 người trong một gia đình tử vong: Công an cung cấp hình ảnh liên quan

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/10/2025 09:00 GMT+7

Liên quan vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại Đồng Nai, cơ quan công an đã cung cấp thông tin ban đầu vụ việc cùng hình ảnh một người đàn ông bịt kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân tối 2.10.

Ngày 4.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ giết người, cướp tài sản khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại thôn 6, xã Đăk Nhau.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 3.10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh ở thôn 6, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ).

Người đàn ông bịt mặt trong vụ 3 người trong một gia đình tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường và phát hiện có 3 người đã tử vong, gồm: ông Đ.D.Th (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th.) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.).

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong với nhiều thương tích trên người, tài sản và vật dụng trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Người đàn ông bịt mặt trong vụ 3 người trong một gia đình tử vong - Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh 1 người đàn ông trùm kín mặt, xuất hiện trong sân nhà nạn nhân vào tối 2.10

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Camera gia đình nạn nhân cũng ghi nhận có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đeo khẩu trang, bao tay xuất hiện trong sân nhà.

Liên quan đến vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong, hiện Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương truy xét nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan thì cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Tin liên quan

Đồng Nai: Điều tra nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Đồng Nai: Điều tra nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong

Nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tại xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Nai Đăk Nhau Công an tỉnh Đồng Nai Điều Tra tử vong ba người trong một gia đình tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận