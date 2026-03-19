2 cựu công an giúp Mr.Pips những gì để nhận thù lao tiền tỉ?

Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo qua các sàn chứng khoán, ngoại hối không phép do Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr.Pips, 32 tuổi, trú TP.HCM) cầm đầu.

Vụ án này, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó Phó Đức Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mr.Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắt

Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, quê Tây Ninh) bị đề nghị tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Trường Sơn (46 tuổi, quê Hải Phòng) bị đề nghị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc đã giúp sức Nam trong quá trình phạm tội.

Thành lập tổ tư vấn giúp sức "siêu lừa"

Theo kết luận điều tra, khoảng năm 2015, Phong quen và chơi thân Sơn do cùng tham gia một phái võ và cùng công tác trong lực lượng công an.

Năm 2020, thông qua em gái là Nguyễn Thanh Tâm, Phong biết Nam vì Nam là bạn trai của Tâm và cũng biết việc Nam hoạt động tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, thuê văn phòng, tuyển dụng, điều hành nhân viên kinh doanh liên lạc, dụ dỗ tham gia đầu tư nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vàng và các tài sản cảnh sát thu giữ được

Đầu 2021, Nam ra Hà Nội và rủ Phong đi ăn cơm, Phong đã hẹn cả Sơn đi cùng. Tại bữa ăn, Nam thẳng thừng giới thiệu mình đang kinh doanh sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Forex, loại hình kinh doanh chưa được cấp phép tại Việt Nam. Do vậy thỉnh thoảng nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Nam đề xuất thành lập bộ phận pháp chế để hướng dẫn nhân viên cách nói chuyện, thuyết phục khách hàng đầu tư mà hạn chế rủi ro nếu bị khách kiện.

Khoảng tháng 9.2021, Nam tiếp tục ra Hà Nội và hẹn cả nhóm đi ăn tối. Trong bữa cơm, Nam kể nhân viên bị công an triệu tập do khách hàng kiện vì lừa đảo. Nam lại tha thiết về việc xây dựng bộ phận pháp chế (sau này đặt tên là Trung tâm quản trị rủi ro) và đặt vấn đề về việc thành lập một "Tổ tư vấn" để hỗ trợ cho công ty và Trung tâm quản trị rủi ro.

Cả nhóm thống nhất nhiệm vụ chung của "Tổ tư vấn", cụ thể sẽ nhờ luật sư hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Dàn siêu xe đắt tiền của Mr.Pips và đồng phạm bị thu giữ

Khi nhân viên của Nam bị kiện và bị công an xác minh, triệu tập thì Phong và Trường Sơn có trách nhiệm tìm hiểu vụ việc, nắm tình hình để biết mức độ nghiêm trọng. Đồng thời "Tổ tư vấn" sẽ tư vấn xem có nên bảo nhân viên đến công an làm việc hay không và nếu đến thì luật sư sẽ đi cùng tư vấn cách khai báo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ rồi thì luật sư sẽ đứng ra làm luật sư bào chữa cho nhân viên đó.

Nam nói bản thân cũng sẽ tham gia vào "Tổ tư vấn" và sẽ báo với công ty để chi trả kinh phí cho Trung tâm quản trị rủi ro và "Tổ tư vấn".

"Tổ tư vấn" từ đó ra đời, gồm Nam, Phong, Sơn và một luật sư. Nhóm này sinh hoạt trên nhóm Telegram có tên "Đầu tư rượu vang".

2 cựu công an nhận thù lao tiền tỉ

Khoảng 1 tuần sau, Nam thông báo trên nhóm rằng đã được công ty đồng ý cho thành lập trung tâm và sẽ trả cho "Tổ tư vấn" 350 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu tháng nào tư vấn được vụ việc cụ thể thì Nam sẽ chuyển thêm tiền.

Sau khi thành lập Trung tâm quản trị rủi ro, Nam tuyển dụng Nguyên và giao Nguyên tuyển nhân viên cho trung tâm. Nam, Nguyên đã lập nhóm Telegram với luật sư để trao đổi công việc liên quan đến xây dựng bộ quy tắc ứng xử của nhân viên.

Nhóm này còn phối hợp xây dựng "Quy tắc ứng xử của Referal" để nhân viên bộ phận kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng trao đổi với khách trước khi khách tham gia đầu tư nhằm né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.

Kết luận thể hiện hàng tháng hoặc một vài tháng Nam chuyển tiền cho Phong vào tài khoản ngân hàng hoặc nhờ người liên hệ rồi giao tiền mặt cho Phong. Nếu nhận tiền mặt, Phong nộp vào ngân hàng rồi chuyển khoản cho Trường Sơn thông qua vợ và chuyển cho luật sư.



Công an Hà Nội xác định, từ ngày 4.10.2021 - 3.6.2023, Nam đã chuyển cho Phong 6,44 tỉ đồng để trả công cho "Tổ tư vấn".

Số tiền này, Phong chuyển cho luật sư tổng 2,22 tỉ đồng và chuyển cho Trường Sơn 2,02 tỉ đồng. Số còn lại 2,198 tỉ đồng Phong hưởng lợi.



