Cả trăm bị hại nói Hậu 'pháo' không lừa đảo, không cần bồi thường tiền

Chiều 3.7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ). Sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án, các bị cáo, luật sư và bị hại tham gia tranh luận.

Ở hầu hết vụ án lừa đảo, bị hại sẽ là người lên án, yêu cầu bị cáo phải bồi thường. Nhưng vụ này ngược lại, có tới gần 400 bị hại "không muốn" làm bị hại, tìm cách chứng minh mình không bị lừa, không cần bồi thường tiền.

Hàng trăm nhà đầu tư có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Viện kiểm sát xác định cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng, nên đề nghị bị cáo phải bồi thường cho các nhà đầu tư. Thế nhưng, các nhà đầu tư - được xác định là bị hại - thì cho rằng Hậu không lừa đảo.

Căn cứ các nhà đầu tư đưa ra là Hậu không có yếu tố "gian dối". Việc giao kết hợp đồng dựa trên dự án có thật, diễn ra công khai, minh bạch, không vi phạm điều cấm.

Hậu cũng không có yếu tố chiếm đoạt. Tiền thu được, Tập đoàn Phúc Sơn dùng một phần để đầu tư vào hạ tầng, chi phí giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất…, chứ mục đích không phải chiếm đoạt.

Đại diện cho hơn 150 nhà đầu tư, một người đàn ông khẳng định họ ký kết với pháp nhân là Tập đoàn Phúc Sơn chứ không phải cá nhân bị cáo Hậu, nên pháp nhân phải có nghĩa vụ hoàn thành dự án và giao đất cho khách hàng.

Việc Hậu chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách và dùng một phần tiền của khách hàng để đầu tư vào dự án khác, đây là hành vi tham ô chứ không phải lừa đảo. Do đó, Hậu có trách nhiệm khắc phục cho công ty, chứ không phải cho khách hàng.

Các nhà đầu tư còn nhấn mạnh bỏ tiền mua đất từ 10 năm trước, nay giá trị tăng ít nhất 5 lần. Nếu xác định giao dịch vô hiệu, Hậu bồi thường số tiền đã thu, trong khi dự án vẫn được tiếp tục, thì rất thiệt thòi.

Họ đề nghị tòa công nhận hợp đồng đã ký kết và xác định Tập đoàn Phúc Sơn là bị đơn dân sự, đồng thời làm rõ dòng tiền nộp cho công ty đã đi đâu, ai hưởng lợi suốt 10 năm qua…

Bảo vệ cho hàng trăm nhà đầu tư, luật sư cũng đề nghị xác định tư cách là bên thứ ba ngay tình thay vì bị hại. Trước khi tham gia dự án, các khách hàng đã tiếp cận nhiều quyết định giao đất, quy hoạch… đều có có dấu đỏ nên hoàn toàn tin tưởng, "không thể biết, không buộc phải biết về những thiếu sót sau này".

"Nếu là dự án thì sao lãnh đạo tỉnh phải đi tù?"

Đối đáp sau đó, đại diện viện kiểm sát cho rằng khu đất tại dự án sân bay Nha Trang không phải là dự án có thật, bởi "nếu là dự án thì sao lãnh đạo tỉnh lại phải đi tù?".

Viện kiểm sát cũng khẳng định Hậu phạm tội lừa đảo. Bị cáo biết rõ khu đất mới có chủ trương, chưa được sắp xếp, chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất… nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên quảng cáo dự án đầy đủ pháp lý để ký hợp đồng, huy động vốn từ khách hàng.

Bị cáo đã có yếu tố lừa dối nên giao dịch dân sự sẽ bị vô hiệu, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường do hành vi mình gây ra.

Vẫn theo viện kiểm sát, vì Hậu phạm tội lừa đảo nên tư cách tố tụng của nhà đầu tư được xác định là bị hại, không phải bên thứ ba ngay tình. Việc từ chối nhận bồi thường là quyền của bị hại, song cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải có trách nhiệm làm sáng tỏ vụ án.

Suốt quá trình viện kiểm sát tranh luận, các nhà đầu tư ngồi phía dưới hội trường xét xử liên tục lên tiếng phản đối, khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở giữ trật tự.

Hội đồng xét xử cho biết sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào chiều 6.7 tới.