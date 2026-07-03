2 cựu thiếu tướng được đề nghị hưởng án treo trong vụ sân bay Nha Trang

Sáng 3.7, Tòa án quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ). Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Các nhà đầu tư tại phiên tòa liên quan vụ án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Hai cựu thiếu tướng được đề nghị giảm án

Cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, được đề nghị giảm từ 2 năm 6 tháng tù xuống án treo về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng chịu mức án sơ thẩm như ông Quang, cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân, cũng được đề nghị cho hưởng án treo.

Lý do, ông Quang đã nộp thêm 2,5 tỉ đồng, ông Cường nộp 2 tỉ đồng để bồi thường khắc phục hậu quả. Các bị cáo đều thừa nhận và nhận thức sâu sắc được sai phạm, được một số cơ quan, hội cựu chiến binh... có đơn xin giảm án.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) được đề nghị giảm xuống còn 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) được đề nghị giảm xuống còn 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù (án sơ thẩm 8 năm 6 tháng tù).

Riêng Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), viện kiểm sát đánh giá mức án 11 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng pháp luật và có căn cứ, đảm bảo tính nghiêm minh, không có căn cứ tăng nặng như đề nghị của các bị hại.

Cáo buộc cho thấy, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

2 cựu thiếu tướng được đề nghị chuyển từ án tù sang án treo ẢNH: PHÚC BÌNH

Hậu "pháo" phải bồi thường cho các nhà đầu tư

Nội dung nhận được nhiều quan tâm nhất trong vụ án này là việc có tới 385 nhà đầu tư kháng cáo vì "không muốn" làm bị hại.

Họ đề nghị được xác định là bên thứ ba ngay tình, muốn dự án tiếp tục thực hiện để nhận đất thay vì nhận tiền bồi thường; đồng thời đề nghị trả hồ sơ để mở "cuộc điều tra toàn diện" để xác định dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ các nhà đầu tư đã đi đâu.

Theo đại diện viện kiểm sát, trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về Nguyễn Văn Hậu, do mọi quyết định, hoạt động của Tập đòa Phúc Sơn do ông này chi phối.

Hợp đồng chuyển nhượng đất mà Hậu ký với các bị hại là giao dịch vô hiệu do có yếu tố lừa dối. Vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm và liên đới bồi thường.

Số tiền mà các bị cáo khác và các cá nhân liên quan đã nộp để khắc phục hậu quả sẽ được ghi nhận là bồi thường thay cho bị cáo Hậu và được khấu trừ vào tổng nghĩa vụ bồi thường của bị cáo này.

Ngoài án phạt với các bị cáo, liên quan đến khu đất sân bay Nha Trang, viện kiểm sát kiến nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện thủ tục cần thiết để khai thác dự án.

Quá trình xét xử trước đó, Hậu thừa nhận việc chiếm đoạt hơn 7.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư, nói sẽ có thể khắc phục toàn bộ trong vòng 3 tháng nếu được tạo điều kiện. Song, phía nhà đầu tư bày tỏ nghi ngờ về khả năng này, bởi theo họ thiệt hại không chỉ là tiền mà còn là cơ hội kinh doanh, cơ hội nhận đất.