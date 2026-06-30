Tòa ngừng 3 ngày để Hậu 'pháo' thỏa thuận với người mua đất sân bay Nha Trang

Sáng 30.6, phiên tòa xét xử vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ) quay lại phần xét hỏi. Đại diện viện kiểm sát đề nghị phía bị hại nêu căn cứ về việc muốn tăng nặng hình phạt đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị xét xử trong vụ án liên quan dự án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

Thay mặt các thân chủ, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Hậu đã gây ra hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế địa phương và đời sống hàng ngàn gia đình. Những người này vì tin tưởng Phúc Sơn mà đổ tiền vào đầu tư, tổng cộng hơn 7.000 tỉ đồng.

Tại tòa hôm qua, Hậu thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, đồng thời cam kết sẽ khắc phục xong trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, phía bị hại bày tỏ nghi ngờ về khả năng tài chính, bởi thiệt hại của họ không chỉ tiền mà còn là cơ hội kinh doanh, giá trị rất lớn.

Các bị hại còn đề nghị hủy bản án sơ thẩm để mở cuộc điều tra toàn diện về dòng tiền mà Phúc Sơn thu của nhà đầu tư, nhất là phần Hậu sử dụng đầu tư vào các dự án khác.

Đối mặt với những cáo buộc từ phía khách hàng, bị cáo Hậu khẳng định chắc chắn sẽ bồi thường đầy đủ theo bản án trong 3 tháng. Bởi hiện đang có nhiều người anh em tốt, bạn bè, đối tác sẵn sàng giúp bị cáo việc này.

Đáng chú ý, Hậu đề xuất một phương án quản trị mới. Theo đó, các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng tham gia vào ban quản lý dự án, đồng thời cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị độc lập để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nói sẽ không hưởng lợi bất cứ đồng nào từ dòng tiền của dự án nữa, mọi hoạt động sẽ được công khai để đảm bảo tiền được sử dụng đúng mục đích trả lại cho khách hàng.

Bị cáo cũng giãi bày về tình cảnh ngặt nghèo của mình khi toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 1.500 tỉ đồng đã bị phong tỏa, trong khi đang phải đối mặt với nợ xấu và bị hạn chế quyền công dân do bị tạm giam.

Do đó, Hậu tha thiết mong khách hàng chia sẻ, đồng hành. Trường hợp khách hàng không chấp nhận hợp tác, công ty buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án, đồng nghĩa sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo - người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Cuối phần trình bày, Hậu kiến nghị tạm ngừng phiên tòa trong 1 - 2 ngày để có thêm thời gian trực tiếp trao đổi, đi đến thỏa thuận cuối cùng với các nhà đầu tư. Sau thời gian này mà đôi bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, bị cáo sẽ hoàn toàn tôn trọng và chấp hành mọi phán quyết của tòa.

Nhận thấy có những tình tiết mới phát sinh và các đề nghị cần thẩm tra kỹ lưỡng, hội đồng xét xử quyết định ngừng phiên tòa 3 ngày, mở lại vào 3.6.