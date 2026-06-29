385 bị hại kháng cáo, Nguyễn Văn Hậu nói 'sẽ đứng ra bồi thường’

Trưa 29.6, tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án sân bay Nha Trang (cũ), hội đồng xét xử Tòa án quân sự Trung ương xét hỏi đối với các bị cáo, bị hại liên quan đến nội dung kháng cáo.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa, ngày 29.6 ẢNH: PHÚC BÌNH

"Tai nạn thảm khốc trên con đường sự nghiệp"

Cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ban đầu ông Quang kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, song về sau thay đổi sang xin hưởng án treo.

Trước bục khai báo, ông Quang nói vụ án là "tai nạn thảm khốc trên con đường sự nghiệp", mong được xem xét thêm về vai trò, mức độ tham gia để giảm nhẹ hình phạt.

Nhằm thuyết phục cho nội dung kháng cáo, cựu thiếu tướng nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ: có đơn đầu thú trước khi bị khởi tố, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều huân chương, gia đình có công với cách mạng…

Cựu phó cục trưởng nghẹn ngào cho biết sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, vợ bị cáo vì lo nghĩ nhiều mà lâm bệnh nặng, đã qua đời.

Cùng chịu mức án sơ thẩm như ông Quang, cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân, cũng xin được hưởng án treo.

Phân trần tại tòa hôm nay, ông Cường nói phạm tội với vai trò thụ động, bởi thẩm quyền xem xét bàn giao đất thuộc các đơn vị chuyên môn chứ bị cáo không tự ý quyết định.

Bị cáo cho hay bản thân làm công tác huấn luyện, đào tạo bay, không được đào tạo chuyên sâu về quản lý đất đai. Các cuộc họp của ban chỉ đạo không có đại diện nhà trường, nên nhiều chủ trương, quyết định liên quan đến dự án bị cáo không nắm được, dẫn tới sai sót.

Từ thực tế trên, cựu hiệu trưởng khẳng định sai phạm của bản thân chỉ là về mặt trình tự, thủ tục chứ không phải sai về nguyên tắc theo kiểu độc đoán, chuyên quyền, làm ẩu hoặc tư lợi cá nhân.

Phiên tòa phúc thẩm vụ án sân bay Nha Trang (cũ) ẢNH: PHÚC BÌNH

"Chúng tôi ký với Phúc Sơn chứ không ký với bị cáo Hậu"

Nhóm bị cáo kháng cáo còn có Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ban đầu, Hậu kháng cáo muốn được tạo điều kiện để ủy quyền cho một doanh nhân mua lại cổ phần của tập đoàn và thay mình bồi thường cho các bị hại.

Tuy nhiên tại tòa hôm nay, Hậu cho biết thỏa thuận với doanh nhân trên đã kết thúc, bị cáo sẽ trực tiếp đứng ra bồi thường cho các bị hại.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cũng cho hay đã chuẩn bị được gần 1.600 tỉ đồng, cộng thêm hỗ trợ từ bạn bè và đối tác thì dự kiến có thể hoàn thành nghĩa vụ bồi thường trong khoảng 3 tháng, nếu được tạo điều kiện.

Đáng chú ý, vụ án có tới 385 bị hại là các khách hàng mua suất đầu tư tại dự án có đơn kháng cáo. Họ đề nghị xác định mình là bên thứ ba ngay tình chứ không phải bị hại, do đó dự án cần được tiếp tục triển khai thay vì bồi thường số tiền đã bỏ ra mua đất.

Tòa triệu tập các bị hại, 150 người có mặt tại phòng xử. Một trong số này cho rằng họ ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn chứ không phải ký với cá nhân bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Vì thế, nếu bị cáo làm sai thì phải bồi thường cho công ty, còn nghĩa vụ giữa công ty với khách hàng cần tiếp tục được thực hiện.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng được triệu tập. Cơ quan này đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, áp dụng quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho dự án tiếp tục triển khai, bảo đảm quyền lợi các bên liên quan và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.