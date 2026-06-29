Vụ án sân bay Nha Trang: Cả trăm bị hại 'không muốn' làm bị hại

Sáng nay 29.6, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: P.B

5 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân), cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á).

Đáng chú ý, ngoài nhóm bị cáo, có tới hàng trăm bị hại là các nhà đầu tư cũng kháng cáo vì "không muốn" làm bị hại.

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng.

Hồi tháng 1, Tòa án quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Hậu 11 năm tù (tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù). Hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (cũ) cũng lãnh án tù.

Bên cạnh trách nhiệm hình sự, tòa sơ thẩm còn buộc bị cáo Hậu bồi thường hơn 7.000 tỉ đồng cho các nhà đầu tư, được xác định tư cách là bị hại.

Song, những người này cho rằng thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, không hề hay biết về sai phạm bị phát hiện về sau.

Cạnh đó, việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp sử dụng tiền này để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Các nhà đầu tư muốn được xác định tư cách của mình là bên thứ ba, đề nghị tòa buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Trường hợp bị cáo Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Dự án tại khu đất sân bay Nha Trang cũ do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng ẢNH: T.N

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi đối thoại với đại diện các khách hàng cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

UBND tỉnh sau đó có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, kiến nghị đến các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên; đồng thời ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại bản án sơ thẩm, tòa cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.