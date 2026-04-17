Yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn đối thoại về dự án ở sân bay Nha Trang cũ

Ngày 17.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết lãnh đạo tỉnh vừa tổ chức đối thoại với người dân liên quan dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (khu đất sân bay Nha Trang cũ) do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Khách hàng đề nghị nhận đất, không nhận lại tiền

Theo đó, tại buổi đối thoại do Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam chủ trì ngày 16.4, đại diện các công dân nêu nhiều vấn đề liên quan quyền lợi người góp vốn tại dự án Khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Khách hàng mua đất tại sân bay Nha Trang cũ đối thoại với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ẢNH: M.H

Các ý kiến tập trung vào cơ sở pháp lý, hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp và nghĩa vụ tài chính đã thực hiện. Nhiều khách hàng cho rằng họ là "bên thứ ba ngay tình", đề nghị cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, các khách hàng bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, được nhận đất tại dự án thay vì hoàn trả số tiền đã góp vốn.

Nội dung này tương đồng với phản ánh trước đó của Báo Thanh Niên, khi nhiều khách hàng cho rằng việc hoàn tiền không đáp ứng kỳ vọng đầu tư ban đầu, đồng thời tiềm ẩn rủi ro do biến động thị trường và chi phí cơ hội.

Ngoài ra, các công dân kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục triển khai; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng và tòa án xem xét bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn đối thoại

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam cho biết tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; trong đó có các dự án BT (xây dựng - chuyển giao) của Tập đoàn Phúc Sơn, nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi đối thoại ẢNH: H.L

Theo lãnh đạo tỉnh, căn cứ Nghị quyết số 16 của Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT, trên địa bàn Khánh Hòa hiện có 18 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế đặc thù, trong đó có 3 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các công dân gửi đơn kiến nghị chính thức để địa phương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời chuyển Tòa án Quân sự Quân khu 5 xem xét theo quy định. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương tổ chức đối thoại với khách hàng ngay trong tháng 4, làm rõ các nội dung liên quan đến quyền lợi nhà đầu tư tại dự án.

Doanh nghiệp phải thông báo kế hoạch cụ thể cho UBND tỉnh Khánh Hòa để các cơ quan chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời cử đại diện tham dự, giám sát quá trình đối thoại.

Dự án hơn 10.000 tỉ đồng còn nhiều vướng mắc

Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 62 ha, tổng vốn khoảng 10.000 tỉ đồng. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28.10.2016.

Dự án tại khu đất sân bay Nha Trang cũ do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng ẢNH: HL

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị hỗn hợp với hơn 1.100 lô đất, gồm nhà ở, biệt thự và các công trình thương mại - dịch vụ. Đến nay, nhiều lô đã được ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án của Tập đoàn Phúc Sơn phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc bàn giao đất cho người mua. Khu đất này cũng liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Đầu năm 2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên án đối với nhiều bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ liên quan. Hiện các kiến nghị của người dân và nhà đầu tư đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Người dân kỳ vọng các cấp chính quyền sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, xử lý dứt điểm các tồn tại, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.