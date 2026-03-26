Công an Khánh Hòa hướng dẫn người dân gửi kiến nghị liên quan dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 26.3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của ông Tăng Văn Thân (ở phường Ninh Hòa, Khánh Hòa). Ông Tăng là người đại diện cho 83 công dân là khách hàng đầu tư tại dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Nhiều khách hàng tập trung tại văn phòng của Tập đoàn Phúc Sơn ở Nha Trang để đòi quyền lợi ẢNH: H.L

Theo cơ quan chức năng, đơn kiến nghị được tiếp nhận qua đường bưu chính ngày 9.3.2026. Nội dung phản ánh về việc các cá nhân đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và các thỏa thuận theo hợp đồng, mong muốn được bàn giao đất để quản lý, sử dụng theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, việc bàn giao đất vẫn chưa được thực hiện, khiến phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người mua. Đại diện nhóm khách hàng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư sớm bàn giao đất, đồng thời tạo điều kiện để dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục triển khai, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Sau khi xem xét, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra do liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về đất đai và đầu tư. Vì vậy, cơ quan công an hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND tỉnh Khánh Hòa để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Nhà đầu tư liên tục kiến nghị về dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

Liên quan đến dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, phản ánh tình trạng chậm bàn giao đất kéo dài.

Trước đó, ngày 6.3, một nhóm nhà đầu tư cho biết đã gửi đơn đến nhiều cơ quan như Tòa án Quân sự Trung ương, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa. Nội dung phản ánh về việc họ đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao theo thỏa thuận.

Một góc dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: H.L

Không chỉ gửi đơn, một số nhà đầu tư còn trực tiếp đến văn phòng của Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang để kiến nghị, yêu cầu doanh nghiệp sớm giải quyết quyền lợi. Theo phản ánh, hạ tầng tại dự án đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh theo quy hoạch, nhưng do chưa bàn giao nên chưa có đơn vị quản lý cụ thể. Hệ quả là một số khu vực xuống cấp, xuất hiện rác thải, cỏ dại, thậm chí xảy ra mất cắp hạ tầng.

Các nhà đầu tư cho rằng việc chậm bàn giao đất tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế mà còn gây lãng phí tài sản, làm giảm giá trị dự án. Vì vậy, họ đề nghị chủ đầu tư sớm thực hiện nghĩa vụ bàn giao đất theo hợp đồng. Các nhà đầu tư cam kết, sau khi nhận đất sẽ chủ động quản lý, bảo vệ và duy tu hạ tầng trong phạm vi phần đất của mình.

Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư được triển khai trên một phần khu đất sân bay Nha Trang cũ, với diện tích hơn 62 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28.10.2016. Theo quy hoạch, đây là khu đô thị hỗn hợp gồm nhà ở liền kề, biệt thự, khu thương mại - dịch vụ cùng các công trình tài chính, du lịch. Đến nay, dự án đã phân lô với hơn 1.100 lô đất, trong đó nhiều lô đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng cho khách hàng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án của Tập đoàn Phúc Sơn phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc bàn giao đất cho người mua. Ngoài ra, khu đất sân bay Nha Trang cũ cũng từng liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Đầu năm 2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan, trong đó nhiều bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ bị tuyên án về các tội danh liên quan.

Hiện các kiến nghị của người dân và nhà đầu tư tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Người dân kỳ vọng các cấp chính quyền sớm vào cuộc, làm rõ các nội dung phản ánh, đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.