Có đối tác muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, thay Hậu 'pháo' bồi thường 7.000 tỉ

Ngày 7.1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét xử 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án nêu trên, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng… nhưng bị can vẫn ban hành chính sách, ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang" cho nhiều khách hàng và không thực hiện đúng cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân. Hành vi này của Hậu và đồng phạm bị cáo buộc là lừa đảo.

Quá trình giải quyết vụ án, Hậu được ghi nhận đã bán 501 cây vàng trị giá 60 tỉ đồng, nộp tài khoản cơ quan thi hành án. Ngoài ra, 1.422 sổ đỏ đứng tên các tổ chức, cá nhân và một ôtô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty Phúc Sơn, cũng đang bị tạm giữ đảm bảo thi hành án.

Tại phiên tòa hôm qua (6.1), cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thừa nhận sai phạm, mong tòa tạo điều kiện cho một đối tác có nhu cầu mua lại cổ phần của doanh nghiệp, từ đó góp phần khắc phục hậu quả.

Hôm nay, theo thông báo của hội đồng xét xử, đối tác mà bị cáo Hậu đề cập là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Người đại diện của vị này đã trả lời các câu hỏi xung quanh việc mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo vị đại diện, đối tác đã cùng các cổ đông của Phúc Sơn thống nhất rằng Tập đoàn Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần. Đổi lại, đối tác cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất tại dự án ở Nha Trang, đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực. Bản cam kết đã được chuyển cho tòa để xem xét.

Vẫn theo vị này, đối tác của Phúc Sơn đã làm việc với Ngân hàng Quân đội (MB Bank) để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tòa án.

Tòa hỏi hợp đồng chuyển nhượng có đảm bảo tính pháp lý không, người đại diện cho hay quá trình thảo thuận, ký kết hợp đồng thì có nghiên cứu quy định pháp luật, đã xin ý kiến của các cơ quan tố tụng và được đánh giá cổ phần này được phép chuyển nhượng.

Đại diện ngân hàng nói gì về chứng thư bảo lãnh?

Trình bày sau đó, đại diện MB Bank cho hay đã phát hành chứng thư bảo lãnh cho đối tác của Phúc sơn theo luật Các tổ chức tín dụng và các thông tư, nghị định liên quan. Chứng thư có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỉ đồng.

Về quá trình thẩm định để phát hành chứng thư, đại diện MB khẳng định đã đảm bảo đúng luật và đúng quy trình của ngân hàng.

"MB đã dự liệu những rủi ro liên quan việc phát hành chứng từ này chưa?", chủ tọa hỏi tiếp. Vị đại diện tiếp tục khẳng định đã làm đúng quy trình, đánh giá khách hàng theo nghiệp vụ của ngân hàng.

Hội đồng xét xử yêu cầu MB cùng các bên liên quan hợp đồng khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để tòa xem xét có thể chấp nhận thỏa thuận của đối tác với Tập đoàn Phúc Sơn hay không.