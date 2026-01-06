2 cựu thiếu tướng quân đội khai gì về sai phạm dự án sân bay Nha Trang?

Chiều 6.1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tiếp tục xét xử 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện dự án nêu trên, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hai cựu thiếu tướng quân đội là ông Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Phiên tòa xét xử 2 cựu thiếu tướng và các bị cáo liên quan ẢNH: PHÚC BÌNH

Nộp lại 4 tỉ đồng sau khi nhận thức sai phạm

Viện kiểm sát xác định ông Hoàng Viết Quang, với cương vị Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý đất quốc phòng, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo dự án đầu tư khu sân bay quân sự tại Phan Thiết và sân bay Cam Ranh, đã tham mưu để thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao trước 2 khu đất 18,8 ha và 44,09 ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa; ký văn bản báo cáo việc bàn giao đất đã đủ thủ tục, làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

Trước bục khai báo, ông Quang cơ bản nhất trí với cáo trạng. Bị cáo nói UBND tỉnh Khánh Hòa từng mời Bộ Quốc phòng tổ chức 5 cuộc họp về bàn giao đất, nhưng bản thân chỉ được dự 2 cuộc. Các cuộc còn lại không dự nên không nắm được một số vấn đề.

Bị cáo cũng cho rằng xuất phát từ nhiệm vụ cũng như hạn chế hiểu biết pháp luật về đất đai nên đã ký quyết định tham mưu không đúng. "Không phải là thiếu trách nhiệm mà do một số vấn đề nằm ngoài phạm trù hiểu biết, không thận trọng, không nghiên cứu kỹ", ông này khai.

Đáng chú ý, ông Quang thừa nhận có nhận quà của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu vào dịp tết năm 2017, sau khi việc bàn giao đất đã xong. Số tiền, quà khoảng 3 - 4 tỉ đồng.

Ban đầu, bị cáo nghĩ đó chỉ là "quà truyền thống", nhưng sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì đã nhận thức việc này là sai.

Cáo trạng cho thấy, ông Quang đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trên. Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm đối với hành vi này, toàn bộ số tiền được sung quỹ.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Sai phạm do thiếu hiểu biết pháp luật đất đai?

Vẫn theo cáo buộc, ông Nguyễn Duy Cường với cương vị Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xác định khu đất 18,8 ha không ảnh hưởng đến hoạt động bay và đề nghị tạm bàn giao trước cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Cường còn ký văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo Bộ Tổng tham mưu cho phép Trường Sĩ quan Không quân được bàn giao từng phần đất thuộc các phân khu mà UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư…

Khai tại tòa, ông Cường cho biết quá trình thực hiện dự án là theo mệnh lệnh và các biên bản cuộc họp. Song, bị cáo cũng thừa nhận sai phạm khi việc giao đất diễn ra mà chưa có quyết định thu hồi đất cũng như các quyết định của Bộ Quốc phòng.

Phân trần về nguyên nhân sai phạm, cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân nói do thiếu hiểu biết về pháp luật, nhất là về quản lý đất đai.

"Đây là nhiệm vụ lần đầu bị cáo thực hiện. Trường Sĩ quan Không quân chưa bao giờ làm nhiệm vụ này. Nhà trường cũng rất nhiều việc, nên bản thân không có thời gian nghiên cứu hết các văn bản, dẫn đến sai phạm", ông Cường nói.