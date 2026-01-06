Xét xử 2 cựu thiếu tướng quân đội liên quan dự án sân bay Nha Trang

Ngày 6.1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử vụ án sai phạm liên quan đến dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa diễn ra tại trụ sở của Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội.

6 người bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý đất đai, gồm: 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; 2 cựu thiếu tướng quân đội là ông Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến và Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân; Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.

3 bị cáo còn lại bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch; Nguyễn Thị Hằng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á.

Ông Hoàng Viết Quang tại một hội nghị ẢNH: VATM

Phi vụ lừa đảo 7.000 tỉ

Theo cáo trạng, sân bay Nha Trang (cũ) do Trường sĩ quan Không quân tiếp quản sau giải phóng. Đây là công trình chiến đấu theo danh mục tài sản đặc biệt Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Năm 2009, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng ký tờ trình báo cáo Thủ tướng xin chủ trương quy hoạch sử dụng đất đối với phần đất quốc phòng của sân bay cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nhu cầu quốc phòng trên địa bàn.

Sau khi được Thủ tướng đồng ý, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo Thủ tướng về phương án khai thác quỹ đất.

Quá trình thực hiện tiếp theo, các bị can thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đã bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Về phía mình, Nguyễn Văn Hậu biết rõ chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng…, nhưng bị can vẫn ban hành chính sách, ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang" cho nhiều khách hàng và không thực hiện đúng cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy Hậu đã ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỉ đồng; trong đó gần 6.000 tỉ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỉ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân. Hành vi này của Hậu và đồng phạm bị cáo buộc là lừa đảo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu ẢNH: PHÚC BÌNH

2 cựu thiếu tướng sai phạm gì?

Viện kiểm sát Quân sự T.Ư xác định, ông Hoàng Viết Quang với cương vị Phó cục trưởng Cục Tác chiến - cơ quan tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý đất quốc phòng, đồng thời là thành viên Ban Chỉ đạo dự án đầu tư khu sân bay quân sự tại Phan Thiết và sân bay Cam Ranh.

Ông Quang đã tham mưu để thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao trước 2 khu đất 18,8 ha và 44,09 ha cho UBND tỉnh Khánh Hòa; ký văn bản báo cáo việc bàn giao đất đã đủ thủ tục, từ đó làm cơ sở để Bộ Quốc phòng ban hành văn bản chính thức bàn giao đất tại sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa.

Về phía mình, ông Nguyễn Duy Cường với cương vị Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân đã chỉ đạo cơ quan tham mưu xác định khu đất 18,8 ha không ảnh hưởng đến hoạt động bay và đề nghị tạm bàn giao trước cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Cường còn ký văn bản đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo Bộ Tổng tham mưu cho phép Trường sĩ quan Không quân được bàn giao từng phần đất thuộc các phân khu mà UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Bị cáo cũng tham gia bàn giao ba bên hơn 62 ha đất giữa Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Hành vi của 2 vị cựu thiếu tướng bị kết luận vi phạm Quyết định số 09/2007 của Thủ tướng, quy định tại luật Đất đai, luật Quản lý tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.