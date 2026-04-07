Khánh Hòa tìm hướng xử lý đất đai liên quan dự án Phúc Sơn

Ngày 7.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn diện nguyên tắc xử lý các dự án gắn với khu đất sân bay Nha Trang cũ do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư. Việc rà soát dự án Phúc Sơn phải bám sát Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu ý kiến Bộ Quốc phòng để tham mưu phương án xử lý sau khi có kết quả xét xử phúc thẩm vụ án.

Trong một diễn biến khác, ngày 6.4, nhóm hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án Phúc Sơn đã gửi đơn đến đại diện tập đoàn này và các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức buổi đối thoại giữa Tập đoàn Phúc Sơn và khách hàng.

Chờ cấp phúc thẩm và hướng dẫn từ Trung ương

Trước đó, trong báo cáo ngày 10.3 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết bản án sơ thẩm của Tòa án quân sự Quân khu 5 cũng đã kiến nghị tạo điều kiện để dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai, cơ bản phù hợp với định hướng mà tỉnh đã báo cáo Trung ương.

Tổng thể khu đất sân bay Nha Trang cũ ẢNH: H.L

Cụ thể, theo bản án số 01/2026/HS-ST ngày 10.1.2026, HĐXX kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép dự án tiếp tục triển khai nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tránh lãng phí nguồn lực và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trước đó, tại báo cáo số 178/BC-UBND ngày 14.11.2025 gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo 751, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tại khu đất này.

Theo đó, các dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với Tập đoàn Phúc Sơn, đơn vị liên quan vụ án. Trên cơ sở Kết luận số 77-KL/TW, tỉnh kiến nghị cho phép tiếp tục triển khai dự án; đồng thời giao Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất tại khu vực sân bay Nha Trang cũ.

Cơ sở hạ tầng dự án do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư cơ bản đã hoàn thành ẢNH: H.L

Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện thủ tục, trình phê duyệt phương án giao đất, cho thuê đất để làm cơ sở pháp lý thanh, quyết toán các hợp đồng BT. Phần diện tích đất còn lại sẽ được quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đồng thời, tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra và bản án của tòa án; bảo đảm việc xác định giá đất đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Nông nghiệp - Môi trường, nội dung kiến nghị của Tòa án quân sự Quân khu 5 cơ bản trùng khớp với phương án UBND tỉnh đã đề xuất. Vì vậy, sau khi có bản án phúc thẩm cùng ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, tỉnh sẽ triển khai thực hiện theo phương án tháo gỡ đã đề xuất.

Dự án Phúc Sơn "treo", đất vàng lãng phí

Khu đất sân bay Nha Trang cũ được xem là một trong những quỹ đất có giá trị cao tại trung tâm đô thị biển. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án tại đây phát sinh nhiều sai phạm liên quan đến giao đất, định giá đất và thực hiện hợp đồng BT. Khi vụ án bị khởi tố và đưa ra xét xử, toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng "treo": dự án không thể tiếp tục, pháp lý chưa hoàn thiện, trong khi một phần đất đã được giao dịch trên thị trường.

Đáng chú ý, nhiều hợp đồng chuyển nhượng giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp đã được ký kết từ trước, kéo theo dòng tiền lớn từ người dân. Tuy nhiên, việc bàn giao đất bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, trong khi hạ tầng đã đầu tư bắt đầu xuống cấp. Nhiều khu đất có vị trí đắc địa bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực.

Khách hàng kéo đến văn phòng Tập đoàn Phúc Sơn tại Nha Trang đòi quyền lợi ẢNH: H.L

Một đại diện khách hàng cho hay, tiền mua đất cơ bản đóng đủ theo thỏa thuận, hạ tầng dự án cũng đã hoàn thiện nên chủ đầu tư phải có trách nhiệm giao đất để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư được triển khai trên diện tích hơn 62 ha, tổng vốn khoảng 10.000 tỉ đồng. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 28.10.2016.

Theo quy hoạch, đây là khu đô thị hỗn hợp với hơn 1.100 lô đất, bao gồm nhà ở, biệt thự và các công trình thương mại - dịch vụ. Đến nay, nhiều lô đã được ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc bàn giao đất cho người mua. Bên cạnh đó, khu đất này cũng liên quan đến các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Đầu năm 2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên án đối với nhiều bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ liên quan. Hiện các kiến nghị của người dân và nhà đầu tư đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Người dân kỳ vọng các cấp chính quyền sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các tồn tại, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.