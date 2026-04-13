Khánh Hòa bàn giao mặt bằng 2 dự án điện hạt nhân trước ngày 30.6

Ngày 13.4, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điện hạt nhân tỉnh, về việc triển khai giải phóng mặt bằng 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đây là dự án trọng điểm quốc gia được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, trong đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí 2 nhà máy trong quý 2/2026.

Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh ẢNH: BÁ DUY

Ban Chỉ đạo điện hạt nhân tỉnh thống nhất mốc tổng thể: Hai dự án phải hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư chậm nhất ngày 30.6. Trong đó, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 hoàn tất cả khu nhà máy và khu tái định cư chậm nhất 30.6. Đối với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, khu nhà máy phải hoàn tất trước 15.6, còn khu tái định cư hoàn tất trước 30.6.

Lộ trình trung gian được chốt cứng theo chuỗi thời gian: Trước 10.4 hoàn thành ban hành thông báo thu hồi đất; trước 30.4 hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến; trước 31.5 hoàn thành phê duyệt phương án; từ 1.6 đến 30.6 chi trả 100%.

Vị trí đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải ẢNH: BÁ DUY

Hiện xã Phước Dinh, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, đã bước sang giai đoạn chi trả, còn xã Vĩnh Hải, nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, vẫn đang còn đang ở bước ban hành thông báo thu hồi đất. Một điểm nghẽn pháp lý được xác định là 17 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn với giấy chứng nhận cấp cho Vườn quốc gia Núi Chúa. Thanh tra tỉnh được giao kết luận và tổ chức thanh tra các trường hợp còn lại ngay trong tháng 4.

Ông Nguyễn Việt Hùng (thứ 4 từ phải qua), Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ẢNH: Đ.L

Trước đó, ngày 11.4, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã kiểm tra thực địa dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, nhằm trực tiếp nắm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường. Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND 2 xã Phước Dinh, Vĩnh Hải phải tập trung cao độ, làm việc theo chế độ "chiến dịch": Không lùi tiến độ - không đùn đẩy - không chờ đợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nghiêm cấm việc mở rộng đối tượng thụ hưởng hoặc trục lợi chính sách; yêu cầu rà soát kỹ đối tượng, làm việc công tâm, minh bạch để không phát sinh khiếu nại phức tạp.