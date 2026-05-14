Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn giải trình việc chậm đối thoại

Ngày 14.5, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam vừa ký văn bản tiếp tục đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với khách hàng theo kết luận của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 22.4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Thông báo số 268/TB-VPUBND về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tại cuộc họp đối thoại với đại diện các nhà đầu tư liên quan dự án Khu trung tâm Đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (tại khu đất sân bay Nha Trang cũ).

Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại khu đất sân bay Nha Trang cũ ẢNH: H.L

Tại thông báo này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thống nhất với kiến nghị của khách hàng về việc đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm. UBND tỉnh đồng thời đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn cử đại diện có thẩm quyền tham gia đối thoại với các nhà đầu tư trong tháng 4.2026 tại phường Nha Trang nhằm trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhà đầu tư cử khoảng 10 đại diện tham gia đối thoại nhằm tạo thuận lợi cho việc trình bày ý kiến, trao đổi và xử lý các vấn đề liên quan, đồng thời bảo đảm thời gian làm việc. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư và Tập đoàn Phúc Sơn sớm thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại, sau đó có văn bản báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự và cử cán bộ tham dự nhằm nắm bắt tình hình, kết quả buổi đối thoại.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo kết luận tại Thông báo số 268/TB-VPUBND, đồng thời chưa có phản hồi để các nhà đầu tư được biết.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản giải trình, làm rõ nguyên nhân chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trong tháng 4.2026 theo chỉ đạo và kết luận của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu tập đoàn khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư; gửi văn bản đến UBND tỉnh và đại diện các nhà đầu tư trước ngày 15.5.2026 để theo dõi, phối hợp xử lý.

Liên quan dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại khu đất sân bay Nha Trang cũ, ngày 12.5, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự liên quan các sai phạm tại dự án này. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo kế hoạch, vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 10.6 tới.

Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại khu đất sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 62 ha, tổng vốn khoảng 10.000 tỉ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất vào tháng 10.2016. Theo quy hoạch, đây là khu đô thị hỗn hợp với hơn 1.100 lô đất gồm nhà ở, biệt thự và các công trình thương mại - dịch vụ. Đến nay, nhiều lô đất đã được ký hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc và liên quan các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Đầu năm 2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án đối với nhiều bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp cùng các cán bộ liên quan.