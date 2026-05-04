Khách hàng dự án Phúc Sơn Nha Trang không chấp nhận tư cách ‘bị hại’

Xuất phát từ kiến nghị của khách hàng

Ngày 4.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đề nghị sớm xem xét, giải quyết vụ án liên quan dự án Phúc Sơn Nha Trang (Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư). Động thái này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Dự án Phúc Sơn Nha Trang đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng ẢNH: H.L

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, nhiều khách hàng tập trung đông người tại khu vực gần dự án để khiếu kiện. Trước tình hình này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật.

Đáng chú ý, ngày 16.4, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì cuộc họp đối thoại với đại diện 9 khách hàng, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại buổi đối thoại, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị, trình bày nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia đầu tư vào dự án Phúc Sơn Nha Trang.

Tranh cãi về tư cách "bị hại" liên quan dự án Phúc Sơn Nha Trang

Một trong những nội dung chính được các khách hàng kiến nghị là không đồng ý với việc bản án hình sự sơ thẩm số 01/2026/HS-ST ngày 10.1.2026 của Tòa án Quân sự Quân khu 5 xác định họ là "bị hại".

Theo các khách hàng, việc ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện trực tiếp, trên cơ sở tự nguyện; tiền được chuyển vào tài khoản doanh nghiệp, không có dấu hiệu bị lừa dối hay ép buộc. Do đó, các khách hàng đề nghị được xác định là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” thay vì “bị hại”.

Về nội dung này, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giải thích rõ đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm. Hiện các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo và được đề nghị tiếp tục tham gia tố tụng theo quy định để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm gần biển Nha Trang ẢNH: H.L

Kiến nghị bảo vệ quyền lợi, ổn định tình hình

Bên cạnh đó, các khách hàng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét bảo vệ quyền lợi của "bên thứ ba ngay tình"; đồng thời yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bàn giao đất theo cam kết.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đề nghị các khách hàng bổ sung nội dung kiến nghị cụ thể để làm cơ sở chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Từ các kiến nghị này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đề nghị sớm giải quyết vụ án liên quan dự án Phúc Sơn Nha Trang, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức đối thoại với khách hàng liên quan dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: M.H

Doanh nghiệp chưa thực hiện đối thoại theo đề nghị

Liên quan nội dung này, nhiều khách hàng cho biết từ sau cuộc đối thoại ngày 16.4 đến nay, Tập đoàn Phúc Sơn chưa có thông tin về việc tổ chức đối thoại với nhà đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 200 nhà đầu tư đã tập trung trước văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên đường Trần Phú ở Nha Trang để yêu cầu đối thoại, giải quyết các vướng mắc, tuy nhiên phía doanh nghiệp không tiếp.

Kết luận cuộc đối thoại, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận các kiến nghị của nhà đầu tư và đề nghị Tập đoàn Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại trong tháng 4.2026 tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nội dung này.