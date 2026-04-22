Gỡ vướng dự án Phúc Sơn Nha Trang còn nhiều thời gian

Ngày 22.4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam tại buổi đối thoại với các nhà đầu tư liên quan dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư (dự án Phúc Sơn Nha Trang).

Khách hàng đối thoại với tỉnh Khánh Hòa liên quan dự án Phúc Sơn Nha Trang ẢNH: M.H

Theo kết luận, UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận các kiến nghị và chia sẻ khó khăn của các nhà đầu tư (khách hàng mua đất dự án Phúc Sơn Nha Trang tại khu vực sân bay Nha Trang cũ). Thời gian qua, tỉnh đã báo cáo, kiến nghị Trung ương về hướng xử lý các dự án tồn đọng, trong đó có dự án Phúc Sơn Nha Trang. Nội dung này đã được Chính phủ đưa vào Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP để xem xét tháo gỡ.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc cần thời gian, chưa thể xử lý ngay trong ngắn hạn. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến bản án sơ thẩm, UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư thực hiện quyền kháng cáo, tham gia quá trình xét xử phúc thẩm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Đồng thời, tỉnh thống nhất tổ chức đối thoại giữa Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, doanh nghiệp được yêu cầu cử đại diện có thẩm quyền tổ chức đối thoại trong tháng 4.2026 tại Nha Trang; phía các nhà đầu tư cũng cần cử đại diện để việc trao đổi đạt hiệu quả.

Dự án án Phúc Sơn Nha Trang có vị trí đắc địa bậc nhất hiện này ẢNH: H.L

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trạng dự án, tránh xuống cấp, lãng phí tài sản trong thời gian chờ xử lý; đồng thời xem xét mở cổng dự án phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và báo cáo kết quả thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời đảm bảo ổn định an ninh trật tự.

Nhà đầu tư nêu ý kiến về dự án Phúc Sơn Nha Trang

Trước đó, ngày 16.4, tại trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành cùng các nhà đầu tư liên quan, các khách hàng mua đất tại dự án Phúc Sơn Nha Trang đã có buổi đối thoại trực tiếp.

Tại đây, các nhà đầu tư gửi đơn kiến nghị và nêu nhiều vấn đề đáng chú ý. Trong đó, họ không đồng ý với nội dung bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5, cho rằng mình không phải là "bị hại" mà là "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".

Các nhà đầu tư cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương nhằm xem xét bảo vệ quyền lợi của "bên thứ ba ngay tình"; đồng thời yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bàn giao đất theo cam kết.

Một góc dự án dự án Phúc Sơn Nha Trang ẢNH: H.L

Ngoài ra, các kiến nghị tập trung vào việc sớm tháo gỡ vướng mắc dự án Phúc Sơn Nha Trang; tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trạng để tránh xuống cấp, thất thoát tài sản; mở cổng dự án phục vụ người dân; cũng như tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư để hạn chế tranh chấp kéo dài.