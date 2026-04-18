Hấp dẫn giải đua xe đạp tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất năm 2026

Sáng 18.4, giải đua xe đạp tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026 Cup Trungnam khai mạc tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập, tiếp nối 3 kỳ giải thành công trước đó của tỉnh Ninh Thuận cũ. Tại giải, các tay đua tranh tài ở 3 cự ly 30 km, 40 km và 50 km với hai nội dung cá nhân và đồng đội, chia thành 3 nhóm tuổi từ 16 đến trên 50 tuổi.

Giải đua xe đạp tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026 Cup Trungnam có hơn 100 tay đua tranh tài ở 6 nội dung, 6 bộ huy chương ẢNH: BÁ DUY

Giải đấu năm nay nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1.5, đồng thời hướng đến thúc đẩy phong trào đua xe đạp thể thao tại các xã, phường khu vực phía nam tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng BTC giải, nhấn mạnh đua xe đạp không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm. Với địa hình ven biển thuận lợi và hệ thống đường thông thoáng, Khánh Hòa có đủ điều kiện để phát triển môn đua xe đạp ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tay đua rút về đích trong hò reo cổ vũ của khán giả tại phường Đông Hải, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Giải đua xe đạp tỉnh Khánh Hòa được tổ chức chuyên nghiệp, hướng tới trở thành sân chơi mang tầm quốc gia ẢNH: BÁ DUY

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTC giải, cho biết số lượng vận động viên năm nay đông hơn và chất lượng cao hơn so với các năm trước. Ngoài thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, giải còn hướng đến xây dựng văn hóa giao thông trong không gian cuộc đua. Với kinh nghiệm từ lần tổ chức đầu tiên này, BTC đặt mục tiêu mở rộng quy mô trong các năm tiếp theo, lên kế hoạch ngay từ đầu năm và mời thêm các tỉnh thành trong cả nước tham dự để giải dần trở thành một sân chơi mang tầm quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa trao các giải cá nhân ẢNH: BÁ DUY

Ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, trao các giải đồng đội ẢNH: BÁ DUY

Cộng đồng xe đạp tại Khánh Hòa mong muốn giải đua xe đạp tỉnh Khánh Hòa sẽ được nâng tầm vào các lần tổ chức tiếp theo ẢNH: BÁ DUY

Mong muốn đó cũng là tâm tư chung của nhiều vận động viên. Ông Trần Minh Thắng, chủ nhiệm CLB Nha Trang Velo, CLB mang 20 tay đua đến giải hôm nay, không giấu được sự vui mừng khi có một sân chơi cho bộ môn xe đạp được tổ chức chuyên nghiệp tại địa phương.

Ông Thắng chia sẻ: "Cung đường thi đấu hôm nay rất đẹp, vừa lên dốc xuống dốc, tạo cảm giác chạy rất hưng phấn". Điều ông trông chờ hơn cả là giải lần sau được nâng tầm tổ chức tại Nha Trang với quy mô toàn quốc, để cộng đồng xe đạp cả nước biết đến Khánh Hòa nhiều hơn qua môn thể thao này.