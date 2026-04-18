Khai hội đạp xe Vì hòa bình

C UỘC HẸN SAU 2 NĂM

Sau 2 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã trở lại với hành trình đi qua những "địa chỉ đỏ" rất ý nghĩa trên mảnh đất anh hùng Quảng Trị. Suốt thời gian qua, ban tổ chức chương trình cũng như các vận động viên (VĐV) đã "lên dây cót" sẵn sàng thêm cho một ngày hội đạp xe thành công rực rỡ.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị, cho biết các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, với hành trình diễu hành từ cầu Hiền Lương lịch sử, đi qua những cánh đồng của "đất thép" Vĩnh Linh và viếng thăm nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Chắc chắn hành trình năm nay sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt cho các VĐV, điều mà Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã làm rất tốt trong lần đầu tiên được tổ chức.

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, những ngày này, hai bên đường rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng hòa chung với màu xanh trên những tấm biểu trưng của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, không khí đã trở nên náo nhiệt hơn. Đặc biệt, toàn bộ di tích và cầu Hiền Lương vừa được nâng cấp, tôn tạo khoác lên mình màu áo mới để sẵn sàng cho các ngày hội, lễ hội của đất nước.

Cờ Tổ quốc tung bay trong ngày tổng duyệt chương trình ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cờ hoa ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Chương trình khai mạc trong buổi tổng duyệt ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tại P.Quảng Trị, nơi sẽ diễn ra giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" vào sáng 19.4 tới, không khí của ngày hội đã dần nóng lên. 2 năm trước, trên những tuyến đường xung quanh di tích Thành cổ Quảng Trị, người dân đã có một buổi sáng đã mắt, khàn giọng cổ vũ cho những vòng đua xe đạp hấp dẫn. Những vòng đua diễn ra ngay trước căn nhà của họ.

Chị Kim Thảo (28 tuổi, trú tại P.Quảng Trị) cho biết rất chờ đợi Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, bởi rất ít khi địa phương có dịp tổ chức những lễ hội mang lại sự sôi động, náo nhiệt như vậy.

"Tôi còn nhớ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2024, quán nước nhà tôi đông đúc lắm, người người đến xem, cổ vũ cho các VĐV. Không khí những ngày đó thật sôi động. Tôi hy vọng năm nay và các năm về sau, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình sẽ luôn chọn P.Quảng Trị làm nơi tổ chức", chị Thảo nói.

Tháng 4 lại về, mang theo không khí rộn ràng của những hoạt động, lễ hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30.4). Trong dòng chảy ý nghĩa ấy, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình trở lại như một điểm nhấn mở màn, khởi động chuỗi chương trình, hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 ở vùng đất lịch sử.

N ƠI "TRỞ VỀ" CỦA NHỮNG NGƯỜI CHƠI XE ĐẠP PHONG TRÀO

Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 có sự tham dự của gần 1.000 VĐV đến từ các CLB xe đạp thể thao trong nước và quốc tế. Có rất nhiều VĐV đã từng tham gia ngày hội năm 2024 và háo hức trở lại "đất lửa" Quảng Trị.

Ông Võ Văn Đức, Chủ tịch CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là chương trình rất ý nghĩa, tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích xe đạp nói riêng và những người mê khám phá lịch sử, yêu chuộng hòa bình nói chung.

CLB xe đạp thể thao MBO (TP.Hà Nội) cho biết đây là lần thứ 2 đến tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình và sẽ đặt mục tiêu mang giải vàng ở Quảng Trị về thủ đô ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các tay đua chủ nhà Quảng Trị sẵn sàng cho ngày hội ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đội đua tỉnh Champasak (Lào) có mặt tại Đông Hà từ chiều 17.4 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Ngay khi tôi gửi thư mời cho các CLB xe đạp trong nước và quốc tế, họ đã lập tức đồng ý. Từ chiều 17.4, hầu hết các VĐV đã quy tụ về Quảng Trị, nhận những chiếc áo đồng phục của chương trình, ai nấy đều vui vẻ, hào hứng và sẵn sàng cho một cuộc diễu hành ý nghĩa tại cầu Hiền Lương, một cuộc đua đặc biệt tại Thành cổ Quảng Trị", ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, riêng với CLB Xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị, hơn 1 tháng qua khi nhận được thông báo Ngày hội đạp xe Vì hòa bình được tổ chức trở lại, các thành viên đã rất tích cực tập luyện. Thành viên lớn tuổi tập những chặng đường ngắn cho buổi diễu hành, những thành viên trẻ, sung sức hơn thì tập luyện những chặng dài hơn với mong muốn cọ xát và mang về thành tích trong giải đua xe đạp.

Anh Đỗ Đăng Khoa, phụ trách CLB Xe đạp thể thao MBO (Hà Nội), cho biết đây là lần thứ 2 tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình. "Lần nào đến với Quảng Trị, cảm xúc vẫn thế, rất tự hào. Tôi đã chinh chiến qua nhiều giải đấu, nhiều đường đua; nhưng với những cung đường của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lại mang đến một cung bậc khó tả không chỉ riêng tôi mà cả các VĐV khác đến từ Hà Nội. Năm nay, CLB MBO sẽ tham gia với tinh thần quyết liệt nhất để mang được giải vàng từ "đất lửa" Quảng Trị về với thủ đô", anh Khoa chia sẻ.

Sự trở lại lần này của ngày hội cũng thu hút đông đảo các VĐV của Lào, Thái Lan, Campuchia… đến Quảng Trị để cùng nhau đạp những vòng xe hòa bình. Ông Khammanh Keovilaysack, đội đua tỉnh Champasak (Lào), cho biết: "Rất nhiều thành viên trong CLB của tôi mong muốn được đến VN tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, bởi đây là một chương trình rất ý nghĩa. Lào vừa diễn ra tết Bunpimay xong nên một số thành viên chưa sắp xếp được. Năm nay, 6 thành viên đến VN và sẽ tham dự với tinh thần cao nhất".

Những chiếc xe đạp đã sẵn sàng lăn bánh, những VĐV đã chuẩn bị tinh thần, giờ đây chỉ chờ thời điểm khai hội, hàng trăm trái tim từ muôn nơi sẽ cùng nhau hòa nhịp, đạp những vòng xe trên mảnh đất linh thiêng, cùng nhau vang tiếng dưới bầu trời xanh của hòa bình.