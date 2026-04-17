Ngày hội đạp xe Vì hòa bình mùa 2: VĐV tăng gấp đôi, 'nóng' trước giờ G

Chiều ngày 17.4, tại phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Báo Thanh Niên tổ chức cuộc họp kỹ thuật, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đua xe đạp trong khuôn khổ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình mùa 2.

Buổi họp kỹ thuật với sự tham gia của ban tổ chức, tổ trọng tài và đại diện các đội đua ẢNH: DUY ANH

So với mùa đầu tiên, giải năm nay chứng kiến một bước tiến lớn về quy mô. Thông tin tại cuộc họp, ông Phan Văn Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, nếu như năm ngoái giải thu hút gần 400 vận động viên (VĐV), thì con số này ở mùa 2 đã tăng lên hơn gấp đôi, đạt gần 1.000 người tham gia. Sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng không chỉ khẳng định uy tín của giải đấu mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông điệp vì hòa bình mà ban tổ chức hướng tới.

Ông Hóa mong muốn, các VĐV tiếp tục phát huy tinh thần của sự thành công mùa 1, biến đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đúng với thông điệp năm nay "Chung tay kiến tạo hòa bình".

Ông Phan Văn Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phát biểu tại cuộc họp ẢNH: DUY ANH

Tại cuộc họp kỹ thuật, công tác chuyên môn được đặt lên hàng đầu. Ông Phan Văn Hóa cũng yêu cầu ban trọng tài rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ giải. Ban tổ chức cũng đặc biệt nhấn mạnh sự đồng bộ về trang phục và tính chính xác về giờ giấc để đảm bảo sự trang nghiêm cho lễ thượng cờ tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải diễn ra vào sáng mai (18.4).

Ban trọng tài khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với đại diện các CLB để cuộc đua diễn ra công tâm, đúng luật nhưng vẫn giữ vững tinh thần cốt lõi là ngày hội. Ngoài nội dung đua xe chuyên môn, hoạt động diễu hành phát động phong trào đạp xe vì hòa bình cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên hình ảnh đẹp, đầy cảm xúc trên những địa danh lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Đại diện các đội đua tham gia họp kỹ thuật ẢNH: DUY ANH

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung đóng góp ý kiến tại cuộc họp ẢNH: DUY ANH

Đáng chú ý, giải đấu năm nay tiếp tục mang đậm dấu ấn quốc tế với sự góp mặt của các đoàn đua đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia. Tính đến chiều 17.4, hầu hết các VĐV đã hội quân đầy đủ tại Quảng Trị.

Có mặt hỗ trợ các VĐV nước ngoài, ông Nguyễn Trọng Nguyên (thành viên ban tổ chức phụ trách hỗ trợ đoàn quốc tế), cho biết đã đón 43 cua rơ nước ngoài, trong đó đoàn Lào chiếm đông nhất với 24 người, tiếp đó là Thái Lan (17) và Campuchia (2). Dù vượt đường xa, các VĐV đều thể hiện tinh thần phấn khởi, sẵn sàng cho những cung đường phía trước.

Đến chiều nay 17.4, hầu hết các VĐV tham gia giải đua đã có mặt tại Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngày mai (18.4) sẽ diễn ra lễ thượng cờ tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Hóa, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Với sự đồng hành sát sao của Báo Thanh Niên và nỗ lực của địa phương, giải đua xe đạp Vì hòa bình mùa 2 đã sẵn sàng để "bùng nổ" vào ngày 18 và 19.4 tới.