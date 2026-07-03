Truy bắt nghi phạm mặc áo Grab bắn chết người ở Đắk Lắk

Tối 2.7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, truy bắt đối tượng liên quan đến vụ giết người khiến 1 người tử vong tại phường Buôn Ma thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 51 phút cùng ngày, một người đàn ông đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột).

Lúc này, một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe máy màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật.

Thời điểm này, đối tượng này đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng liền rời khỏi hiện trường.

Đối tượng mặc áo có chữ Grab dùng một vật nghi là súng, bắn 5 phát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến khoảng 18 giờ 55 phút, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông H.H.H (47 tuổi, ở xã Ea Knốp).

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung xác minh, truy bắt đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.