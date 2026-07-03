Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Không còi hiệu lệnh, không dừng xe ngay tại vị trí vi phạm. Nhiều tài xế lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ biết hành vi của mình đã bị ghi lại khi được CSGT cho xem hình ảnh từ camera nghiệp vụ.

Đây là một trong những biện pháp đang được lực lượng CSGT tăng cường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn trên cao tốc. Từ chuyển làn không bật xi nhan, ra vào cao tốc không đúng quy định đến sử dụng điện thoại khi lái xe, nhiều vi phạm có thể bị ghi nhận từ xa mà tài xế không hề hay biết.

CSGT mật phục trên cao tốc phạt nguội những lỗi nào?

Ngày 3.7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều tài xế ngỡ ngàng vì cho rằng mình chỉ "đè vạch một chút" hoặc không nhận ra khu vực cấm chuyển làn. Với lỗi vi phạm quy định khi ra, vào cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tăng Nhật Tuệ: Tài năng, tai tiếng và cú ngã vì ma túy

Từng được xem là một trong những nhạc sĩ trẻ mát tay của Vpop với nhiều ca khúc đình đám, Tăng Nhật Tuệ gây xôn xao khi bị cơ quan công an điều tra vì liên quan đến ma túy. Theo thông tin từ Công an TP.HCM, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số những người bị điều tra có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ. Cơ quan chức năng xác định nam nhạc sĩ cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem nhanh 20h ngày 3.7: Sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt | CSGT mật phục trên cao tốc phạt các lỗi gì?

Riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Tăng Nhật Tuệ từng được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ tài năng của làng nhạc Việt.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.