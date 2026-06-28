Hải Phòng khởi công khu nhà lưu trú hơn 1.100 tỉ đồng

Dự án do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 4,28 ha tại lô DV3 và DV4, Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Công trình gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cùng hệ thống thương mại, dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người lao động.

Đại biểu ấn nút khởi công dự án

Theo kế hoạch, nhà lưu trú công nhân sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác theo từng hạng mục từ quý 4/2027.

Đây là một trong những dự án được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Hải Phòng là một trong 5 địa phương khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6.2026. Đồng thời, dự án cũng cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực và nâng cao sức hút đầu tư.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người lao động. Đến nay, TP.Hải Phòng đã và đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 85.200 căn hộ; dự kiến hoàn thành khoảng 73.780 căn trong giai đoạn 2021 - 2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Đối với nhà ở cho thuê, TP.Hải Phòng hiện có 15 dự án với hơn 4.900 căn hộ; trong đó 744 căn đã hoàn thành, 605 căn đang khai thác ổn định.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành quỹ nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê từ 15.000 - 17.000 căn, tạo nguồn cung ổn định, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho công nhân, chuyên gia và người lao động, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.