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Kinh tế

4 ngày nữa, mỗi tỉnh phải khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê

Mai Hà
Mai Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu mỗi địa phương phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6.

Yêu cầu này được Bộ Xây dựng đặt ra trong công điện gửi UBND các tỉnh đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn, năm 2026 và giai đoạn đoạn 2026 - 2030.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo và định hướng phát triển nhà ở quyết liệt, bám sát các định hướng lớn tại kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mỗi tỉnh khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng yêu cầu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6

ẢNH: T.N

Theo đó, chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân. 

Nhà nước không bao cấp và không để thị trường tự điều tiết, mà giữ vai trò kiến tạo để thị trường minh bạch, doanh nghiệp có lợi nhuận hợp lý, người dân tiếp cận được giá thuê phù hợp.

Đặc biệt, ưu tiên mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, vùng động lực kinh tế. Tập trung phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực định hướng giao thông công cộng (TOD), các khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.

Về nguồn vốn, không phụ thuộc vào ngân sách; tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư dài hạn; sử dụng vốn ngân sách nhà nước để dẫn dắt, thu hút các nguồn lực xã hội khác.

Nhằm tập trung phát triển phân khúc nhà ở cho thuê, Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê của từng nhóm đối tượng. Xây dựng kế hoạch để đầu tư xây dựng thật, người dân được hưởng thụ thật, đồng thời tránh được hiện tượng lệch pha cung - cầu, gây lãng phí nguồn lực.

Lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 (gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình và nguồn lực huy động) gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6.2026 và triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong 2 quý còn lại của năm.

Theo đó, bố trí ngay nguồn vốn ngân sách địa phương và quỹ đất “sạch”, áp dụng quy trình ưu tiên và đơn giản hóa thủ tục hành chính, khởi công ít nhất 1 dự án bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6.2026.

Khẩn trương thành lập, kiện toàn và đưa vào vận hành có hiệu quả Quỹ phát triển nhà ở của địa phương từ các nguồn thu theo quy định (như nguồn 20% đất nhà ở xã hội từ các dự án thương mại) để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê. Hoàn thành trong quý 3/2026.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương thúc đẩy phát triển nhà lưu trú công nhân; quy hoạch, bố trí quỹ đất “sạch” đồng bộ hạ tầng, kết nối. Nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy... đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ để cho thuê.

6 loại nhà cho thuê gồm:

Nhà ở công vụ: đầu tư bằng 100% vốn ngân sách. Giá thuê không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao vốn đầu tư.

Nhà ở xã hội: Được miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế. Giá thuê nếu dùng vốn đầu tư công thì tính trên nguyên tắc tính đủ kinh phí bảo trì, chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, thời gian thu hồi vốn tối thiểu là 20 năm; trường hợp vốn tư thì thỏa thuận với bên thuê trong khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp: đầu tư trong khu công nghiệp, giá thuê như giá nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn tư nhân.

Quỹ nhà ở quốc gia: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận...

Nhà ở thương mại cho thuê: Nhà nước không có chính sách hỗ trợ, thực hiện theo thỏa thuận dân sự thông qua hợp đồng.

Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây để cho thuê: theo hình thức nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ, được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình, đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy...; phải lập dự án nếu quy mô từ 2 tầng và từ 20 căn hộ trở lên. Giá thuê do chủ nhà và người thuê tự thỏa thuận.

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