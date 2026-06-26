4 ngày nữa, mỗi tỉnh phải khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê

Yêu cầu này được Bộ Xây dựng đặt ra trong công điện gửi UBND các tỉnh đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn, năm 2026 và giai đoạn đoạn 2026 - 2030.
Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo và định hướng phát triển nhà ở quyết liệt, bám sát các định hướng lớn tại kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Theo đó, chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân.
Nhà nước không bao cấp và không để thị trường tự điều tiết, mà giữ vai trò kiến tạo để thị trường minh bạch, doanh nghiệp có lợi nhuận hợp lý, người dân tiếp cận được giá thuê phù hợp.
Đặc biệt, ưu tiên mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, vùng động lực kinh tế. Tập trung phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực định hướng giao thông công cộng (TOD), các khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.
Về nguồn vốn, không phụ thuộc vào ngân sách; tập trung khơi thông dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư dài hạn; sử dụng vốn ngân sách nhà nước để dẫn dắt, thu hút các nguồn lực xã hội khác.
Nhằm tập trung phát triển phân khúc nhà ở cho thuê, Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê của từng nhóm đối tượng. Xây dựng kế hoạch để đầu tư xây dựng thật, người dân được hưởng thụ thật, đồng thời tránh được hiện tượng lệch pha cung - cầu, gây lãng phí nguồn lực.
Lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 (gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình và nguồn lực huy động) gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6.2026 và triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong 2 quý còn lại của năm.
Theo đó, bố trí ngay nguồn vốn ngân sách địa phương và quỹ đất “sạch”, áp dụng quy trình ưu tiên và đơn giản hóa thủ tục hành chính, khởi công ít nhất 1 dự án bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6.2026.
Khẩn trương thành lập, kiện toàn và đưa vào vận hành có hiệu quả Quỹ phát triển nhà ở của địa phương từ các nguồn thu theo quy định (như nguồn 20% đất nhà ở xã hội từ các dự án thương mại) để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê. Hoàn thành trong quý 3/2026.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương thúc đẩy phát triển nhà lưu trú công nhân; quy hoạch, bố trí quỹ đất “sạch” đồng bộ hạ tầng, kết nối. Nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy... đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ để cho thuê.
6 loại nhà cho thuê gồm:
Nhà ở công vụ: đầu tư bằng 100% vốn ngân sách. Giá thuê không tính tiền sử dụng đất và chi phí khấu hao vốn đầu tư.
Nhà ở xã hội: Được miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế. Giá thuê nếu dùng vốn đầu tư công thì tính trên nguyên tắc tính đủ kinh phí bảo trì, chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, thời gian thu hồi vốn tối thiểu là 20 năm; trường hợp vốn tư thì thỏa thuận với bên thuê trong khung giá do UBND cấp tỉnh quy định.
Nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp: đầu tư trong khu công nghiệp, giá thuê như giá nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn tư nhân.
Quỹ nhà ở quốc gia: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận...
Nhà ở thương mại cho thuê: Nhà nước không có chính sách hỗ trợ, thực hiện theo thỏa thuận dân sự thông qua hợp đồng.
Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây để cho thuê: theo hình thức nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ, được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình, đảm bảo các điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy...; phải lập dự án nếu quy mô từ 2 tầng và từ 20 căn hộ trở lên. Giá thuê do chủ nhà và người thuê tự thỏa thuận.
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