Khởi công dự án Him Lam Long Biên: Tiền đề phát triển nhà ở cho thuê

Lễ khởi công dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên nằm trong chương trình khởi công 8 dự án trọng điểm của Hà Nội.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP.Hà Nội và các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác tham gia triển khai các dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công khu nhà ở cho thuê tại khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên ẢNH: VƯƠNG VÂN

Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là Dự án nhà ở cho thuê thành phố tại P.Việt Hưng, cùng các điểm cầu trực tuyến tại P.Long Biên và khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương về phát triển nhà ở cho thuê, UBND thành phố xác định đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đa dạng hóa các sản phẩm nhà ở và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Trên cơ sở các chủ trương của Trung ương và các cơ chế đã được HĐND thành phố ban hành, Hà Nội đã quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội.

Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỉ đồng; trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để tạo lập quỹ nhà ở cho thuê phục vụ nhu cầu của người dân và 1 dự án do doanh nghiệp chủ động đề xuất đầu tư với quy mô lớn.

Phối cảnh dự án khu nhà ở cho thuê tại khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, 3 dự án được khởi công hôm nay là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

"Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân", ông Thắng khẳng định.

Kỳ vọng trở thành hình mẫu về dự án nhà ở cho thuê tại thủ đô

Tại điểm cầu P.Long Biên, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt Công ty cổ phần Him Lam, cho biết, tại Hà Nội, trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ theo Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, cũng như mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", có thể thấy nhu cầu thuê nhà ở của người dân, đặc biệt là người lao động, cán bộ, công chức, công nhân và các gia đình trẻ là rất lớn.

Ông Dương Công Minh phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: THÙY LINH

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích còn rất hạn chế, phần lớn vẫn là các loại hình nhà trọ tự xây, manh mún, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân về một nơi ở chất lượng, an toàn và lâu dài.

Đây thực sự là một khoảng trống lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.

Nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của TP.Hà Nội theo tinh thần chủ trương của Đảng và Chính phủ, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện Dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê và được UBND TP.Hà Nội chấp thuận nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán cả về kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.

"Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với quyết tâm cao nhất và với sự đồng hành của TP.Hà Nội, chúng tôi cam kết và tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, trở thành một hình mẫu về dự án nhà ở cho thuê tại thủ đô Hà Nội", ông Dương Công Minh nói.

Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên là một trong những dự án nhà ở quy mô lớn tại khu vực phía đông thủ đô, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và tăng nguồn cung nhà ở cho người dân Hà Nội, đặc biệt là phân khúc nhà ở cho thuê.

Với lợi thế quỹ đất sạch cùng vị trí thuận lợi gần khu dân cư hiện hữu, trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, hạ tầng kết nối thuận tiện, tiện ích đầy đủ…, đây được xem là một trong những dự án có quy mô nhà ở cho thuê lớn nhất của Hà Nội.