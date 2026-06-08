Nhà ở cho thuê làm ở nơi vắng vẻ sẽ không ai thuê

Thu hút dòng vốn để phát triển thị trường bất động sản bền vững, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận nhà ở là nội dung được nhiều diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận về khơi thông nguồn vốn tư nhân, tại hội thảo “Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 8.6.

GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Theo GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, dù có những rủi ro nhất định nhưng nguồn vốn huy động lớn hiện nay đang vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, dòng vốn này không chỉ tập trung vào thị trường nhà đất, mà còn lan tỏa đến các lĩnh vực khác như xây dựng, vật liệu, máy móc…

“Nếu dòng tiền đi vào bất động sản, biến thành hàng hóa, quay trở lại tiêu dùng thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng nếu ách tắc thì sẽ tạo ra tồn kho bất động sản, đó mới là điều đáng lo ngại”, GS-TS Hoàng Văn Cường nêu.

Theo ông, tồn kho có 2 loại là doanh nghiệp bất động sản không bán được hàng, hoặc doanh nghiệp bán được nhưng người mua không sử dụng, mua xong bỏ không. Tỷ lệ thông thường tồn kho dưới 30%, nhưng nếu tồn kho trên 30% là bắt đầu rủi ro, nhất là khi lượng vốn dồn vào bất động sản quá lớn, nguy cơ với thị trường vốn và phải kích hoạt chính sách ngăn chặn.

Đồng quan điểm này, bà Hoàng Thu Hằng, Cục phó Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, nhìn nhận vấn đề không phải là dòng vốn chảy vào bất động sản quá lớn mà là lưu thông dòng vốn này như thế nào. Thực tế, tồn kho khi bất động sản không được đưa vào sử dụng sẽ kéo theo hệ lụy với 30 ngành nghề liên quan khác như vật liệu, xây dựng…

Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng đồng thời người dân thực sự có nhu cầu tiếp cận được nhà ở, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh nhiều giải pháp. Trong đó, nghiên cứu, xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới".

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án luật Nhà ở (sửa đổi), luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10.2026. Cụ thể, nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê; nghiên cứu các chính sách ưu đãi phù hợp về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở cho thuê.

Nghiên cứu bổ sung các công cụ điều tiết thị trường bất động sản nhằm kiểm soát đầu cơ, hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý; thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các phân khúc thị trường, bảo đảm hài hòa cung - cầu.

Ngoài ra, các địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp nhu cầu của thực tế trong giai đoạn mới. Thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành mục tiêu ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Cạnh đó, xử lý dứt điểm các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài để khơi thông nguồn lực. Theo thống kê của Ban chỉ đạo 751, có tổng số 4.489 dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng, tổng mức hơn 3,3 triệu tỉ đồng. Tính đến nay, toàn quốc đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc được 1.022 dự án hơn 800.000 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thu Hằng, Cục phó Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng ẢNH: TUẤN MINH

Một giải pháp nữa, theo bà Hằng là điều tiết hợp lý cơ cấu nguồn cung bất động sản; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp và nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Tăng cường công khai, minh bạch thông tin thị trường; đẩy nhanh xây dựng, kết nối, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành thị trường bất động sản.

Tạo cơ chế tài chính dài hạn cho nhà đầu tư

Liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Hoàng Thu Hằng cho biết, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện cơ chế chính sách trong sửa đổi luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản, dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10.2026.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu một số cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Từ đó, nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho thuê với người lao động, công nhân, cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang…

Theo bà Hằng, Bộ Xây dựng cũng đã được giao tích cực nghiên cứu tạo cơ chế rõ ràng hơn, khuyến khích nhà đầu tư tư nhân tham gia, đặc biệt là nguồn vốn, tài chính dài hạn để đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

“Nhà ở cho thuê phải giá rẻ, nhưng ít nhà đầu tư muốn bỏ tiền lớn để thu tiền lẻ. Nhà đầu tư thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng cũng phải đảm bảo bài toán tài chính. Ví dụ, cho thuê 50 năm, cho thuê càng dài thì giá cho thuê càng rẻ, nhưng thời gian thu hồi vốn lại rất chậm, do đó nhà đầu tư phải được tiếp cận nguồn vốn vay rẻ và dài hạn”, Cục phó Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản chia sẻ.

Các khách mời tham dự phiên thảo luận ẢNH: TUẤN MINH

Bất cập thứ hai là quỹ đất sạch, theo bà Hằng, tại các địa phương còn thiếu sự gắn kết đồng bộ giữa hạ tầng nhà ở và hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, thương mại… Nếu nhà ở cho thuê ở vị trí quá xa, quá vắng vẻ sẽ khó thu hút người dân vào thuê ở.

“Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phải rà soát thật kỹ, có sự đồng bộ kết nối, tập trung tại các khu đô thị lớn, các khu công nghiệp… Nói cách khác là đầu tư nhà ở cho thuê ở khu vực đông dân cư thì mới có người thuê, đầu tư ở nơi vắng vẻ không có ai ở thì xây xong cũng không ai thuê”, bà Hằng nhấn mạnh.