Việt Nam đã đặt mục tiêu: trong giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên. Hiện thực hóa điều này, nền kinh tế cần huy động khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 22%, phần còn lại phải dựa vào khu vực tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chiều nay 8.6, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo 'Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân' ẢNH: TN

Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đánh dấu một bước ngoặt lớn về tư duy thể chế khi chính thức xác định kinh tế tư nhân là "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc gia.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho giai đoạn tới, việc giải phóng năng lực nội sinh, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và khơi thông nguồn vốn cho khu vực tư nhân không chỉ là bài toán của doanh nghiệp mà là yêu cầu tất yếu để phát triển đất nước.

Đó là lý do chiều nay 8.6, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân".

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; ông Tạ Lê Thanh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội; ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Xây dựng, cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp.

Tại 2 phiên thảo luận với chủ đề "Tháo nghẽn thể chế, khơi thông nguồn vốn" và "Nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập chuỗi giá trị", các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách cùng các doanh nghiệp sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp thực chất giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bứt phá, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai tới.