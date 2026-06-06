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Kinh tế

Bất động sản Hội An - Đà Nẵng có thêm sản phẩm mới

Mạnh Cường - Viết Nhung
06/06/2026 16:01 GMT+7

Thị trường bất động sản Hội An - Đà Nẵng vừa đón thêm tín hiệu tích cực khi Royal Capital Group chính thức hợp tác chiến lược với L.U.X Property để phân phối độc quyền dự án Royal An Nam Living.

Sáng 6.6, tại thành phố Đà Nẵng, Royal Capital Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược với L.U.X Property, đơn vị phân phối độc quyền dự án Royal An Nam Living Hội An - Đà Nẵng. 

Bất động sản Hội An - Đà Nẵng đón thêm điểm sáng đầu tư- Ảnh 1.

Royal An Nam Living Hội An Đà Nẵng - dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía nam Đà Nẵng

ẢNH: C.X

Được phát triển theo định hướng đô thị nghỉ dưỡng hiện đại, Royal An Nam Living có quy mô lên đến 66,2 ha với khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, biệt thự và shophouse. Trong đó, giai đoạn 1 chính thức ra mắt thị trường với 349 sản phẩm đất nền và biệt thự, tạo nền tảng cho kế hoạch triển khai giai đoạn 2 dự kiến vào quý 3/2026.

Theo đại diện chủ đầu tư, giai đoạn tiếp theo sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, tập trung mở rộng quy mô dự án, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các trục giao thông huyết mạch của khu vực, góp phần gia tăng giá trị đầu tư và tiềm năng khai thác lâu dài.

Một trong những điểm nổi bật của Royal An Nam Living là mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, phần lớn diện tích được dành cho không gian xanh, cảnh quan đô thị và hệ thống tiện ích cộng đồng. 

Bất động sản Hội An - Đà Nẵng đón thêm điểm sáng đầu tư- Ảnh 2.

Royal An NamLiving Hội An - Đà Nẵng sở hữu các tiện ích cao cấp và quy hoạch đồng bộ hiện đại với đường nội khu lớn

ẢNH: C.X

Dự án được quy hoạch đồng bộ trên nền tảng hạ tầng hoàn chỉnh với hệ thống giao thông nội khu rộng từ 15 - 30 m, quảng trường trung tâm rộng 1,7 ha và hồ cảnh quan rộng 1,6 ha. Bên cạnh đó, trung tâm thương mại quy mô 3,1 ha dự kiến quy tụ nhiều thương hiệu uy tín, tạo động lực phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ cho toàn khu vực.

Ngoài ra, khu liên hợp thể thao rộng 3 ha với các hạng mục như hồ bơi, sân pickleball và sân bóng đá...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Sven Albert Saebel, Tổng giám đốc Royal Capital Group, cho biết việc hợp tác với L.U.X Property là bước đi chiến lược trong hành trình đưa Royal An Nam Living tiếp cận thị trường bất động sản cao cấp.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với năng lực phân phối chuyên nghiệp, kinh nghiệm thị trường cùng mạng lưới khách hàng rộng khắp, L.U.X Property sẽ góp phần đưa dự án đến gần hơn với các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng trên toàn quốc", ông Sven Albert Saebel nhấn mạnh.

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