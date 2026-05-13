Kinh tế

Bất động sản Đà Nẵng tìm lực đẩy mới từ dòng chảy đô thị phía nam

Mạnh Cường
13/05/2026 14:19 GMT+7

Sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới với tâm điểm dịch chuyển về khu vực phía nam thành phố.

Ngày 13.5, tại Đà Nẵng, Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo "Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam", với sự tham gia của chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, cho biết theo định hướng điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng được xác lập là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây nguyên, trung tâm liên kết vùng và động lực phát triển mới của dải duyên hải miền Trung.

Trong cấu trúc phát triển đó, khu vực phía nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi vừa là cửa ngõ kết nối chiến lược giữa trung tâm Đà Nẵng với Điện Bàn, Hội An, Chu Lai, vừa là không gian hội tụ nhiều động lực mới như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị, du lịch sinh thái và hạ tầng giao thông chiến lược.

Khu vực phía nam giữ vai trò không gian hội tụ nhiều động lực mới như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, đô thị...

Theo ông Tuấn, việc khai mở dòng chảy đô thị phía nam không chỉ là mở rộng không gian đô thị mà còn là quá trình tái tổ chức cấu trúc phát triển theo hướng tích hợp hạ tầng, kinh tế, xã hội và môi trường nhằm hình thành hành lang tăng trưởng mới cho thành phố.

Khu vực này hiện hội tụ nhiều loại hình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1, tuyến ven biển, hệ thống cảng biển - logistics cùng định hướng phát triển tuyến đường sắt đô thị và cao tốc nội thị trong tương lai. Sự đồng bộ của các tuyến giao thông chiến lược được kỳ vọng sẽ biến phía nam Đà Nẵng thành đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics của toàn vùng.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trình bày tham luận tại hội thảo

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Bùi Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Kinh doanh dự án Casamia Balanca Hoi An, nhận định phía nam Đà Nẵng đang nổi lên như trục phát triển chiến lược quan trọng nhất của thành phố trong chu kỳ mới.

Lợi thế lớn nhất của phía nam nằm ở khả năng hội tụ đồng thời nhiều giá trị hiếm có: Kết nối trực tiếp với Hội An - đô thị di sản thế giới, liên kết với Thánh địa Mỹ Sơn, sở hữu dải ven biển kéo dài từ Đà Nẵng đến Tam Thanh, đồng thời nằm trên trục kết nối giữa sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, hàng loạt dự án chiến lược tiếp tục được thúc đẩy như cao tốc ven biển Đà Nẵng - Chu Lai quy mô 4 - 6 làn xe; tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai; mở rộng sân bay Đà Nẵng và Chu Lai; hay tuyến giao thông thủy Đà Nẵng - Hội An.

Bà Hạnh cho rằng khi các công trình này hoàn thiện, thời gian di chuyển toàn trục sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo sự thay đổi mạnh về giá trị đất đai, mật độ dân cư và dòng vốn đầu tư. Hạ tầng khi đó không chỉ là công cụ kết nối mà còn trở thành chất xúc tác tạo ra dòng chảy đô thị mới.

Ông Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư phát biểu tại hội thảo

Ông Phạm Đức Sơn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, cho rằng định hướng phát triển theo mô hình chuỗi đô thị đa trung tâm gắn với hạ tầng đồng bộ và các cực tăng trưởng mới đang tạo nền tảng cho sự hình thành rõ nét của ba cụm động lực phát triển, trong đó trục Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An và khu vực Nam Hội An nổi lên như không gian chiến lược của toàn vùng.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới. Sau thời gian tái cấu trúc và thanh lọc mạnh mẽ, thị trường đang phục hồi theo hướng thực chất và bền vững hơn. Dòng tiền đầu tư không còn tập trung vào xu hướng ngắn hạn mà bắt đầu dịch chuyển về những khu vực có nền tảng quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Xu hướng "giải nén đô thị trung tâm" cũng đang diễn ra ngày càng rõ nét, đặc biệt tại khu vực phía nam trung tâm Đà Nẵng và Nam Hội An - nơi được kỳ vọng sẽ hình thành các đô thị mới, trung tâm dịch vụ, du lịch, thương mại và cộng đồng cư dân hiện đại trong tương lai.

