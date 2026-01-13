Đưa 'làn riêng cho xe đạp' thành tiêu chuẩn giao thông đô thị mới

Như Thanh Niên đưa tin, TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai làn đường riêng cho xe đạp, chính thức khánh thành vào ngày 31.12.2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 14,2 tỉ đồng. Đây là tuyến thí điểm nhằm khuyến khích giao thông xanh, an toàn và kết nối với các tuyến buýt, metro trong tương lai.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại) dài gần 6 km, rộng 2 m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5 m ở đoạn qua cầu.

Làn xe đạp được phân biệt rõ với khu vực dành cho người đi bộ và phương tiện cơ giới; vận tốc thiết kế 20 km/giờ, độ dốc dọc tối đa 4%. Làn đường có vạch sơn màu đỏ, chạy liên tục sát mép đường. Phần làn xe đạp được cải tạo trên vỉa hè sẽ được lắp đặt biển báo cấm xe máy. Trường hợp xe máy đi vào làn này có thể bị xử phạt.

Hình ảnh xe máy lấn vào làn đường ưu tiên cho xe đạp xuất hiện thường xuyên vào giờ cao điểm ẢNH: DIỆU MI

Tuy nhiên, hình ảnh làn xe đạp "nhưng chỉ thấy xe máy" không ít lần xuất hiện tại TP.HCM kể từ khi làn dành riêng cho xe đạp chính thức đưa vào hoạt động. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của bạn đọc.

Có làn riêng sẽ an toàn hơn, nhưng…

Bên cạnh tâm lý hồ hởi khi người đi xe đạp "có làn đường ưu tiên", nhiều bạn đọc (BĐ) sau khi trải nghiệm mô hình thí điểm làn xe đạp đã có ý kiến đóng góp. BĐ Trịnh Cường nêu: "Mình thường đi xe đạp, cũng thường phải đi chung với các loại xe, nên rất mong đã là đường xe đạp thì nên chỉ dành cho xe đạp". BĐ Le Minh cũng đề nghị: "Theo tôi, cần cấm triệt để xe máy đi vào làn xe đạp, phải giữ được làn riêng, như vậy mới an toàn".

Trong khi đó, BĐ Van Dong Nguyen phản ánh thực trạng: "Nhiều con đường lớn 5 - 6 làn xe nhưng hết 3 làn dành cho ô tô, cấm xe máy. Còn lại là làn hỗn hợp và làn dành cho xe máy. Vào cao điểm lưu thông, thực tế là ô tô di chuyển tất cả các làn, lấn cả vào làn xe máy. Nhưng lượng xe máy là đông nhất, nên khi đặt thêm làn xe đạp, dù chỉ ở đoạn ngắn, xe máy sẽ có xu hướng bị ép lấn làn xe đạp". BĐ Anh Hoàng bày tỏ băn khoăn: "Với hạ tầng hiện nay, làn hỗn hợp là bắt buộc, các phương tiện phải tự nhường nhau. Chứ đường hẹp mà còn cắt riêng làn xe đạp ra thì e là không ổn".

"Trên thực tế, làn xe đạp hiện nay tại TP.HCM chủ yếu lưu thông trên phần vỉa hè, nhưng cũng có không ít đoạn phải chia sẻ với lòng đường hiện hữu. Nên có tiêu chí mật độ đường rộng bao nhiêu mới có làn xe đạp ưu tiên", BĐ Hai Tran Minh đề xuất.

Hình thành "mạng lưới giao thông xanh"

Đa số BĐ đồng thuận với ý kiến: "Muốn phát triển xe đạp, TP.HCM nên ưu tiên tổ chức làn xe đạp trên vỉa hè đủ rộng, đồng thời xây dựng các tuyến kết nối rõ ràng từ khu dân cư đến trung tâm, trường học, trạm metro. Khi có quy hoạch bài bản, người dân mới sẵn sàng ủng hộ".

Nhiều BĐ còn cho rằng từ mô hình thí điểm tại trục đại lộ Mai Chí Thọ, TP.HCM nên đặt mục tiêu quy hoạch dài hơi, xem tiêu chí làn dành riêng cho xe đạp là một quy chuẩn của đô thị hiện đại. "Phải có được một mạng lưới thực sự, chứ một tuyến đường thí điểm chưa đủ sức thuyết phục người dân tham gia mô hình giao thông xanh", BĐ Hoa Hoa nêu ý kiến.

BĐ Trường Lưu nhận xét: "Muốn tránh xung đột giữa các làn phương tiện, rất cần đưa thành quy chuẩn xây dựng hạ tầng giao thông. Mô hình làn xe đạp chính thức ra đời là điểm đột phá cần thiết. Hy vọng việc thí điểm nhanh chóng thu được kinh nghiệm thực tế để các con đường về sau đều có làn xe đạp riêng".