Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn
Video Thời sự

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn

TN
TN
10/01/2026 06:48 GMT+7

Làn đường riêng cho xe đạp lần đầu xuất hiện trên trục đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Bên cạnh kỳ vọng thúc đẩy giao thông xanh, mô hình này cũng đặt ra nhiều băn khoăn về tính an toàn, nguy cơ ùn tắc và cách sử dụng đúng làn đường giữa xe đạp và xe máy.

Những ngày đầu tháng 1.2026, trên tuyến đường Mai Chí Thọ ở TP.HCM, đoạn từ đường D1 đến đường Nguyễn Cơ Thạch, đã xuất hiện làn đường riêng đầu tiên dành cho xe đạp. Điều này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh trong đô thị.

Tuy nhiên, việc đưa làn xe đạp vào khai thác cũng khiến không ít người dân còn lúng túng, đặc biệt là tại các đoạn đi qua cầu, nơi có biển báo làn ưu tiên cho xe đạp và được bôi sơn đỏ. Nhiều người lo ngại việc điều khiển xe máy đi vào khu vực có biển báo làn ưu tiên xe đạp sẽ bị xử phạt, trong khi thực tế quy định hiện nay có sự phân biệt rõ giữa “làn đường riêng” và “làn ưu tiên” cho xe đạp.

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn - Ảnh 1.

Làn đường riêng cho xe đạp được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh trong đô thị

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn

Nhiều ý kiến cho rằng chủ trương phát triển làn xe đạp là cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong điều kiện hạ tầng giao thông còn hạn chế, việc bố trí làn xe đạp trên phần đường xe cơ giới dễ gây ùn ứ, nhất là tại các nút giao đông phương tiện.

Một số người dân đề xuất nên ưu tiên bố trí làn xe đạp trên vỉa hè hoặc những tuyến đường có mặt cắt rộng, quy hoạch đồng bộ hơn để bảo đảm an toàn cho tất cả các loại phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, đối với các đoạn trên vỉa hè, có biển báo làn đường riêng cho xe đạp và ký hiệu xe đạp trên mặt đường, các phương tiện khác tuyệt đối không được lưu thông. Trong khi đó, tại các đoạn qua cầu, đây là làn ưu tiên cho xe đạp, xe máy vẫn được phép đi vào nhưng phải nhường đường và bảo đảm an toàn cho người đi xe đạp.

Dù vậy, thực tế ghi nhận cho thấy tình trạng xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm.

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn - Ảnh 2.

Biển báo làn đường riêng cho xe đạp

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn - Ảnh 3.

Biển báo làn đường ưu tiên cho xe đạp

Làn ưu tiên hay làn riêng cho xe đạp: Người dân TP.HCM còn nhiều băn khoăn - Ảnh 4.

Thực tế ghi nhận cho thấy tình trạng xe máy đi vào làn đường riêng cho xe đạp vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là vào giờ cao điểm

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nắm rõ quy định, tuân thủ biển báo, đồng thời nâng cao ý thức nhường đường cho xe đạp tại các đoạn ưu tiên, để mô hình giao thông xanh phát huy hiệu quả, an toàn và bền vững.

