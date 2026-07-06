Xem nhanh 20h ngày 6.7: Tố giác không xuất hóa đơn, thưởng đến 10 triệu | Ronaldo tự tin 'đại chiến' Tây Ban Nha

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 254, người tiêu dùng phát hiện và cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể được xem xét khen thưởng nếu thông tin giúp cơ quan thuế xác minh và xử phạt vi phạm.

Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; xác định được thời gian, địa điểm và đối tượng vi phạm; nội dung phản ánh đúng thực tế, đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và làm cơ sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

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Thông tin tố giác cần bao gồm thông tin về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế; kèm theo thông tin về giao dịch, hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử, hoặc các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có). Người tố giác cũng phải cung cấp thông tin liên hệ gồm họ tên, số điện thoại và số định danh cá nhân.

Người tiêu dùng có thể gửi thông tin phản ánh thông qua hệ thống hóa đơn điện tử hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế (như eTax Mobile), Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi bằng văn bản theo quy định.

Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối: 23 năm chống lại mọi lời phán xét

Theo The Guardian, trước trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, Ronaldo nói: "Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Nếu Chúa cho phép, hy vọng ngày mai không phải trận đấu cuối cùng".

Ở tuổi 41, mỗi trận đấu giờ đều có thể là lần cuối. World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu, nhưng Ronaldo khẳng định: "Tôi không thiếu điều gì cả. Chúa đã rất hào phóng với tôi. Tôi sẽ không trở thành một Cristiano vĩ đại hơn hay kém hơn chỉ vì có vô địch World Cup hay không".

Từ lần đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003, Ronaldo gần như luôn ở trung tâm tranh luận. Khi chiến thắng, anh được tung hô. Khi thất bại, anh bị soi xét. Ở tuổi 41, mỗi lần đá chính hay im tiếng vẫn kéo theo câu hỏi về vai trò.

Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối: 23 năm chống lại mọi lời phán xét

"Họ đã cố giết chết tôi suốt 23 năm", Ronaldo nói. Dù vậy, anh vẫn nhắc rằng mình đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026: "Tôi chơi cũng không quá tệ, đúng không?".

Sau hơn 2 thập niên liên tục phải chứng minh, Ronaldo giờ nói về hồi kết với sự thanh thản hiếm thấy. "Bất kể điều gì xảy ra ngày mai, tôi sẽ ra đi với lương tâm thanh thản. Không phải 100% mà là 1.000%, bởi tôi đã trao mọi thứ cho bóng đá".

World Cup có thể vẫn khước từ Ronaldo, nhưng sau 232 trận và 146 bàn thắng, câu chuyện của anh không còn chỉ nằm ở chiếc cúp còn thiếu. Câu hỏi bây giờ là siêu sao 41 tuổi có thể trì hoãn lời chia tay thêm bao lâu.

"Hy vọng ngày mai không phải ngày cuối cùng", Ronaldo nói. Rồi anh mỉm cười: "Sau đó, các bạn có thể tiếp tục giết tôi thêm một chút nữa".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.