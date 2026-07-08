Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Công an TP.HCM bắt nghi phạm vụ thi thể người phụ nữ trong bao tải

Ngày 8.7, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đồng thời bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái (48 tuổi, quê TP.Cần Thơ, ở phường Bình Hòa) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, ngày 3.7, người dân hốt hoảng phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối, bên trong chứa thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy mạnh, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Sự việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Xem nhanh 20h ngày 8.7: Bắt nghi phạm vụ thi thể phụ nữ trong bao tải | VAR tua ngược quá xa để hủy bàn thắng của Ai Cập?

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Mostafa Zico đưa bóng vào lưới Argentina rồi cởi áo ăn mừng, nhưng VAR kéo trận đấu trở lại pha va chạm xảy ra từ trước đó rất xa. Marwan Attia bị xác định phạm lỗi với Lisandro Martinez và bàn thắng của Ai Cập bị hủy.

Argentina sau đó ngược dòng thắng 3-2 để vào tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, quyết định tua ngược cả một chuỗi tấn công đã châm ngòi tranh cãi lớn.

Theo Al Jazeera và FOX Sports, pha va chạm bị xem xét xảy ra cách khung thành hơn 90 m. Chuyên gia Rob Green phản ứng: “Chắc chắn tình huống này không thuộc phạm vi VAR cần xem xét. Nó xảy ra cách khung thành cả chiều dài sân”.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Cựu trọng tài FIFA Mark Clattenburg cũng cho rằng VAR đã “soi xét quá sâu” để tìm một tình huống hủy bàn thắng. Theo ông, pha va chạm mang tính chủ quan, trong khi từ đó đến bàn thắng đã có nhiều đường chuyền và đủ thời gian để tình huống phát triển.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia trọng tài Joe Machnik bảo vệ quyết định. Ông cho rằng luật không quy định pha phạm lỗi phải xảy ra trước bàn thắng bao nhiêu giây hay cách khung thành bao xa. Nếu đội ghi bàn giành quyền kiểm soát bóng từ một pha phạm lỗi và chuỗi tình huống ấy dẫn đến bàn thắng, VAR có cơ sở can thiệp.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.