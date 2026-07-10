Vụ cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg: Vì sao nhà hàng nổi ở Nha Trang bị phạt?

Ngày 10.7, ông Ngô Khắc Thinh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang, cho biết UBND phường vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thế Tâm, chủ nhà hàng nổi N.T, sau đợt kiểm tra liên quan đến phản ánh của du khách về giá hải sản.

Du khách phản ánh một nhà hàng nổi ở Nha Trang bán cá bò hòm 0,4 kg với giá 1,16 triệu đồng (tương đương 2,9 triệu đồng/kg)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo quyết định xử phạt, hộ kinh doanh nhà hàng nổi N.T bị xác định có 3 hành vi vi phạm.

Cụ thể, cơ sở bị phạt 7,5 triệu đồng do thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, nhà hàng bị phạt 12,5 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối với hành vi không niêm yết giá hàng hóa theo quy định, cơ sở bị phạt 750.000 đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với 3 hành vi trên là 20,75 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh của ông T.A.H (ở Hà Nội) về việc gia đình sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng nổi N.T vào ngày 4.6.

Theo nội dung phản ánh, nhà hàng nổi ở Nha Trang bán cá bò hòm với giá 2,9 triệu đồng/kg. Hóa đơn do khách cung cấp thể hiện phần cá bò hòm có khối lượng 0,4 kg, trị giá 1,16 triệu đồng. Thông tin sau đó thu hút sự quan tâm của dư luận khi được chia sẻ trên mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thế Tâm, chủ nhà hàng nổi N.T, cho rằng cơ sở không có hành vi "chặt chém" du khách. Theo ông Tâm, nhà hàng đã thông báo giá các loại hải sản trước khi chế biến và khách đồng ý lựa chọn.

Đối với mức giá cá bò hòm 2,9 triệu đồng/kg, chủ nhà hàng cho rằng đây là mức giá phù hợp với thị trường ở một số thời điểm, thậm chí có lúc loại hải sản này được bán với giá trên 3 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt của UBND phường Nha Trang không đề cập hành vi bán hàng với giá cao. Nhà hàng nổi bị xử lý đối với các vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện an toàn thực phẩm và quy định về niêm yết giá theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng.