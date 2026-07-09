Khánh Hòa tháo dỡ đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang trước mùa mưa bão

Sáng 9.7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa, việc tháo dỡ đập ngăn mặn tạm ở khu vực Xuân Phong trên sông Cái Nha Trang được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần.

Đại biểu Đoàn Minh Long cho biết đập ngăn mặn tạm Xuân Phong là công trình thủy lợi gia cố bằng rọ đá và bê tông nhưng không có cửa van điều tiết thoát lũ. Trong trận mưa lũ lịch sử tháng 11.2025, khi các hồ chứa ở thượng nguồn đồng loạt xả lũ, công trình này trở thành vật cản dòng chảy, khiến nhiều khu dân cư phía thượng nguồn ngập nhanh và ngập kéo dài.

Đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang tại khu vực Xuân Phong được cho là đã cản trở thoát lũ trong mùa mưa năm 2025 ẢNH: KỲ NAM

Đại biểu Đoàn Minh Long cũng nhắc lại, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang từ nhiều năm trước. Dự án từng dự kiến hoàn thành vào năm 2022 nhưng chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng, đến năm 2024 mới được thi công trở lại. Hiện công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư hơn 759 tỉ đồng.

Theo đại biểu, để đập ngăn mặn mới vận hành đúng thiết kế và bảo đảm khả năng thoát lũ, cơ quan chuyên môn đã đề xuất tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Xuân Phong. Ông đề nghị ngành Nông nghiệp và Môi trường thông tin về tiến độ tham mưu, triển khai việc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão năm nay.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết đập ngăn mặn tạm Xuân Phong được xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt và cấp nước sinh hoạt cho thành phố Nha Trang (cũ).

Đến nay, khi đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang đã chính thức đưa vào vận hành, việc duy trì công trình tạm không còn cần thiết. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất chủ trương tháo dỡ đập ngăn mặn tạm nhằm tăng khả năng thoát lũ, bảo đảm dòng chảy thông suốt trong mùa mưa bão.

Ngập lụt ở vùng hạ lưu sông Cái Nha Trang vào tháng 11.2025 ẢNH: KỲ NAM

Theo ông Nguyễn Duy Quang, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa sẽ lập phương án tháo dỡ trong tháng 7.2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026, trước thời điểm cao điểm mùa mưa bão.

Việc tháo dỡ đập ngăn mặn tạm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát lũ trên sông Cái, giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực thượng lưu khi xảy ra mưa lớn hoặc các hồ chứa thượng nguồn vận hành xả lũ.