Khánh Hòa lên lộ trình xử lý 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn

Sáng 9.7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự án BT (xây dựng - chuyển giao) của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) cùng việc xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp là 2 nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu.

Chờ bản án phúc thẩm để xử lý các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn

Đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn về tiến độ dự án nút giao thông Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang), công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trong vùng dự án. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị làm rõ hướng xử lý đối với các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn đang triển khai trên địa bàn tỉnh, thời điểm tái khởi động và hoàn thành các dự án.

Đại biểu Đoàn Minh Long chất vấn về các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn ẢNH: KỲ NAM

Tập đoàn Phúc Sơn là nhà đầu tư thực hiện 3 dự án BT tại Nha Trang từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ba dự án gồm: đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội (1.196 tỉ đồng); nút giao thông Ngọc Hội (1.351 tỉ đồng) và các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang (1.015 tỉ đồng).

Trả lời chất vấn, ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, cho biết đây là nhóm dự án thuộc diện được xem xét tháo gỡ theo các nghị quyết của Trung ương.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc xử lý chưa thể triển khai đồng bộ do phải chờ bản án phúc thẩm liên quan vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có các nội dung liên quan đến quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang cũ. Theo ông Nhân, sau khi bản án phúc thẩm được ban hành, UBND tỉnh sẽ triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (đơn vị đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đã làm việc với nhà đầu tư để rà soát, thống nhất khối lượng công trình đã thực hiện. Đồng thời, tỉnh thống nhất thuê đơn vị kiểm toán độc lập nhằm xác định giá trị khối lượng hoàn thành, làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Sau khi hoàn tất kiểm toán, tỉnh sẽ điều chỉnh những nội dung trong hợp đồng BT chưa phù hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến quỹ đất thanh toán, phối hợp các bộ, ngành và báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Dự án nút giao Ngọc Hội (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện vẫn đang dang dở ẢNH: KỲ NAM

Trong 3 dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn nêu trên, dự án nút giao Ngọc Hội nằm trong danh mục được tỉnh ưu tiên tháo gỡ để sớm tiếp tục triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đã xử lý hơn 340 cơ sở nhà, đất dôi dư

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Phước Bửu Sơn đề nghị làm rõ tiến độ xử lý các trụ sở, nhà đất công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tránh lãng phí tài sản công; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục.

Đại biểu Nguyễn Phước Bửu Sơn chất vấn về xử lý các trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp chính quyền 2 cấp ẢNH: KỲ NAM

Trả lời nội dung này, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết từ khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh đã rà soát 2.473 cơ sở nhà, đất thuộc diện chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bố trí và sử dụng các cơ sở này gặp nhiều khó khăn do bộ máy các xã, phường mới được kiện toàn.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Khánh Hòa, thời điểm mới thành lập, mỗi xã, phường chỉ có 4 phòng chuyên môn, nguồn nhân lực còn thiếu, trong khi nhiệm vụ ưu tiên là ổn định tổ chức, bố trí nơi làm việc và bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính. Vì vậy, việc xác định phương án sử dụng cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất chưa thể hoàn thành ngay.

Đến nay, Khánh Hòa đã xử lý 343 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 134 cơ sở được giao cho các đơn vị sự nghiệp quản lý, khai thác; 77 cơ sở được bố trí làm trụ sở cơ quan, đơn vị; một cơ sở tại xã Vạn Hưng được sử dụng phục vụ khu tái định cư; 14 cơ sở thuộc diện Nhà nước thu hồi đất; 27 cơ sở được bố trí làm thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; 62 cơ sở được thanh lý, bán đấu giá và 28 cơ sở được sử dụng phục vụ các mục đích công cộng.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, trả lời chất vấn ẢNH: KỲ NAM

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết tiến độ xử lý tài sản công thời gian qua còn chậm do nhiều nguyên nhân. Ngoài việc thiếu nhân lực trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới, các cơ quan còn phải rà soát lại nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp tổ chức, dẫn đến nhiều lần điều chỉnh phương án bố trí.

Bên cạnh đó, việc xử lý tài sản công còn vướng các quy định về tiêu chuẩn, định mức, quy hoạch sử dụng đất cũng như trình tự đấu giá tài sản. Nhiều cơ sở muốn chuyển đổi mục đích sử dụng phải điều chỉnh quy hoạch đất đai, trong khi quy trình đấu giá, thanh lý tài sản phải thực hiện qua nhiều bước theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, những khó khăn này đang từng bước được tháo gỡ sau khi Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về xử lý tài sản công dôi dư. Một số quy định mới cho phép giải quyết các trường hợp cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý hoặc thất lạc giấy chứng nhận; đồng thời cho phép bố trí sử dụng trước, cập nhật quy hoạch sau đối với một số trường hợp theo quy định.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến ngày 15.8 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý, xác định giá để tổ chức cho thuê hoặc đấu giá các tài sản thuộc diện xử lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hạn chế lãng phí.